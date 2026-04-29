SNC 2026 : Moov Africa Burkina Faso renforce sa proximité avec les festivaliers à Bobo-Dioulasso

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 2 heures
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L'équipe de Moov Africa Bobo mobilisée pour la 22ème édition de la SNC
L'équipe de Moov Africa Bobo mobilisée pour la 22ème édition de la SNC

À l’occasion de la 22ème édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), qui se tient du 25 avril au 02 mai 2026, l’opérateur Moov Africa Burkina Faso s’est fortement mobilisé sur le site de la foire à Bobo-Dioulasso. Fidèle à sa mission de soutien à la culture et à l’innovation, l’entreprise a déployé un dispositif stratégique pour accompagner les milliers de festivaliers.  

À travers un stand qui jouxte l’entrée principale du site de la foire, Moov Africa Burkina Faso déploie ses services de proximité pour être au plus près de sa clientèle. Albert OUANTI, chargé de clientèle à l’agence Moov Africa de Bobo, a souligné l’importance de ce rendez-vous. « Il faut dire que Moov Africa est présent à la Semaine Nationale de la Culture pour être toujours plus proche de sa clientèle », a-t-il expliqué.

Le stand principal de Moov Africa, idéalement situé à l'entrée de la foire de la SNC 2026
Le stand principal de Moov Africa, idéalement situé à l’entrée de la foire de la SNC 2026

Moov Africa a donc déployé des d’équipes mobiles à travers les allées de la foire. Ces agents circulent au plus près de la foule pour mener une campagne de proximité active. Leur mission est de faciliter l’accès aux services de l’opérateur sans que le festivalier n’ait à se déplacer.

Ces équipes assurent notamment la promotion des solutions numériques et assistent les usagers dans leurs besoins immédiats de communication.

Les agents mobiles de Moov Africa à la rencontre des festivaliers pour proposer des services de proximité
Les agents mobiles de Moov Africa à la rencontre des festivaliers pour proposer des services de proximité

Sur le terrain, l’offre commerciale est variée. Les agents proposent la création de comptes Moov Money, une solution qui favorise l’inclusion financière et facilite l’achat des billets et des badges d’accès aux différents sites de la SNC.

Un espace d'accueil dédié aux festivaliers pour découvrir les offres Moov Money et les solutions de connectivité mobile
Un espace d’accueil dédié aux festivaliers pour découvrir les offres Moov Money et les solutions de connectivité mobile

Les visiteurs peuvent également acquérir des cartes «SIM ultra Connect». Selon  Albert OUANTI, ces puces permettent aux clients « d’avoir 100% de bonus sur les forfaits de connexion internet tous les jours pendant trois mois ». Le stand propose aussi des téléphones portables ainsi que des accessoires électroniques comme des routeurs et des wifi.

Les agents mobiles en pleine campagne de proximité dans les allées de la SNC.
Les agents mobiles en pleine campagne de proximité dans les allées de la SNC.

Au-delà de l’aspect commercial, l’opérateur mise sur le digital en mettant à la disposition des festivaliers une zone Wi-Fi. Cette initiative vise à promouvoir les usages numériques tout au long de l’événement.

De plus, Moov Africa consolide sa proximité avec les communautés en parrainant l’émission SNC KIBAYA sur RTB3, qui relaie l’actualité de la Semaine Nationale de la Culture dans plusieurs langues locales.

Albert Ouanti, chef de clientèle à l’agence Moov Africa de Bobo-Dioulasso, lors de la SNC 2026.
Albert OUANTI, chargé de clientèle à l’agence Moov Africa de Bobo-Dioulasso, lors de la SNC 2026.

En tant que partenaire de la SNC , Moov Africa Burkina Faso réaffirme ainsi son engagement en faveur du développement socio-économique et du rayonnement culturel du Burkina Faso.

L'équipe de Moov Africa Bobo mobilisée pour la 22ème édition de la SNC
L’équipe de Moov Africa Bobo mobilisée pour la 22ème édition de la SNC

A lire également⇒SNC 2026 : Bobo-Dioulasso accueille le Président du Faso et le Premier ministre pour un rendez-vous national majeur

Akim KY 

Burkina 24 

     
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