Rupture collective : SITARAIL offre 500 kits de repas à la communauté ferroviaire  

La Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) a tenu le pari de la troisième édition du « Restau du jeûne » le jeudi 28 mars 2024 à Ouagadougou. Cela a été une occasion pour les jeûneurs chrétiens et musulmans de la communauté ferroviaire de communier en toute convivialité et par ricochet consolider la cohésion sociale.

Une fois n’est pas coutume et la Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) n’a pas dérogé à la tradition avec l’acte trois de son concept le « Restau du Jeûne ». Par cette initiative, SITARAIL a réaffirmé sa solidarité envers la communauté ferroviaire de la ville de Ouagadougou.

Ainsi donc, en cette période combinée de jeûnes chrétiens et musulmans, SITARAIL a réuni le personnel, les commerçants ainsi que les riverains de la gare ferroviaire autour d’un repas, cela dans le but de semer davantage les graines de la solidarité et du vivre ensemble.

A en croire Sibnoaga Alexis Ouédraogo, le représentant de SITARAIL au Burkina Faso, c’est un total d’environ 500 kits de repas qui a été offert cette année. « Le chemin de fer est une activité qui regroupe beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui gravitent autour de nos gares et nous vivons ensemble tous les jours. Conformément à ce que les autorités ont demandé, il faut que le Burkinabè cultive le vivre ensemble.

Et ce sont des activités de ce genre qui permettent de rappeler la nécessité pour tous ceux qui vivent ensemble comme ce que nous faisons au niveau des gares, de nous retrouver de temps en temps, être solidaires à certaines occasions notamment à des occasions comme le mois de carême pour partager symboliquement un repas », a-t-il expliqué.

Au regard de la mobilisation, le représentant de SITARAIL a rassuré de la pérennité de l’initiative du « Restau du Jeûne ». Quant aux bénéficiaires, ils ont laissé paraître leur satisfaction à travers des remerciements et des bénédictions à l’endroit des représentants de la SITARAIL pour le geste qu’ils ont qualifié de salutaire.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

