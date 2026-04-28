SNC Bobo 2026 : Les stars du grand écran s’allient à la Banque Commerciale du Burkina (BCB)

Le mardi 28 avril 2026, l’effervescence de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) est à son comble à Bobo-Dioulasso. Au cœur de cette célébration, le stand de la Banque Commerciale du Burkina (BCB) attire tous les regards, notamment grâce à la présence de figures emblématiques du cinéma burkinabè qui arborent avec fierté les couleurs de l’institution.

Convaincus par la qualité des produits et l’engagement de la Banque Commerciale du Burkina (BCB) , les artistes Tapsoba Joseph alias Chocho et Moussa Sourgou alias «DG Pousbila» et autres ont choisi d’associer leur image à celle de la BCB. Voici la teneur de leurs interventions.

Pour visages biens connus du 7e art burkinabè, le choix de la BCB repose avant tout sur son identité nationale et son rôle stratégique dans l’économie du pays. « Nous devons accompagner la BCB, permettre à tous les Burkinabè d’avoir des comptes, permettre à tous les Burkinabè de pouvoir vraiment bénéficier de tout ce que l’État est en train de faire aujourd’hui pour développer le pays », a-t-il dit.

Joseph Tapsoba alias Chocho a souligné que la BCB, en tant que banque étatique, est un levier essentiel pour l’épanouissement des citoyens. « La BCB, la Banque Commerciale du Burkina, étant étatique, est vraiment là pour ça », a-t-il dit.

Porter les couleurs de cette institution est perçu comme un acte patriotique.« Si nous sommes là pour donner notre image à la BCB, on est là pour tout faire au nom de l’État burkinabè, parce que nous sommes des Burkinabè et on est là pour le développement du pays », a-t-il ajouté.

L’un des points relevés par les célébrités est l’accent mis par la banque sur l’épargne jeunesse durant cette SNC. « Pendant la SNC, on permet aux familles d’ouvrir des comptes d’épargne pour les enfants, les élèves, les étudiants et tout le monde », a-t-il dit.

Pour les acteurs du monde culturel, cette initiative dépasse le cadre financier pour devenir une véritable éducation sociale. « Dès l’enfance on doit permettre à l’enfant de savoir que je dois économiser pour le futur », a conseillé Moussa Sourgou dit DG Pousbila.

L’alliance entre la BCB et les stars du cinéma témoigne également de l’engagement de la banque envers l’industrie créative. « Avec la BCB on est en train de valoriser la culture », a-t-il souligné. Selon les artistes, l’institution sait se mettre à l’écoute de ses partenaires.

« La BCB, c’est la banque qui vous comprend et elle valorise vraiment non seulement la culture, mais aussi elle est en train de valoriser les hommes d’affaires », a indiqué DG Pousbila.

En rappel, la Banque Commerciale du Burkina (BCB) renforce sa proximité avec les festivaliers grâce à un stand VIP et une agence mobile offrant tous les services bancaires sur place.

L’objectif de ce partenaire officiel est de promouvoir son identité nationale et ses innovations, telles que « BCB CONNECT » et l’épargne jeunesse. En plus des opérations courantes, la BCB anime la ville de Bobo-Dioulasso avec des soirées culturelles et des jeux-concours pour magnifier l’excellence burkinabè.

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Akim KY

Burkina 24