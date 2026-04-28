Production de consommables médicaux : Le Premier ministre inaugure CONSOMED Burkina

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Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé, ce mardi 28 avril 2026 à Bobo-Dioulasso, à l’inauguration officielle de CONSOMED Burkina, une unité industrielle spécialisée dans la production de consommables médicaux à usage unique, notamment les casaques chirurgicales, les champs opératoires et les kits médicaux.

‎‎Fruit d’un partenariat entre le promoteur burkinabè, Dr Albert Bamouni, et un partenaire tunisien, cette infrastructure s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la souveraineté sanitaire et de promotion de l’industrialisation nationale.

une unité industrielle spécialisée dans la production de consommables médicaux à usage unique
une unité industrielle spécialisée dans la production de consommables médicaux à usage unique

‎‎Implantée dans la ville de Sya, l’unité dispose d’un atelier moderne, d’une salle blanche conforme aux normes de production en milieu stérile et d’un laboratoire de contrôle qualité.

Avec une capacité estimée à plus de 1,5 million d’unités par an, CONSOMED Burkina entend contribuer à la sécurisation de l’approvisionnement des structures sanitaires et au développement économique local.

une unité industrielle spécialisée dans la production de consommables médicaux à usage unique

‎‎Après la visite des installations, le Chef du Gouvernement a salué une initiative stratégique, en phase avec la vision de transformation structurelle du pays. Rappelant les enseignements de la pandémie de COVID-19, il a souligné la nécessité pour le Burkina Faso de réduire sa dépendance extérieure en produits médicaux essentiels.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a procédé à Bobo-Dioulasso à l’inauguration officielle de CONSOMED Burkina

« Il n’est pas normal que nous continuions d’importer des consommables aussi élémentaires que les compresses », a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, rassuré les promoteurs de l’accompagnement de l’État, avec l’ambition de couvrir les besoins nationaux et de conquérir les marchés sous-régionaux.

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‎‎Le ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou, a salué un projet à fort impact, appelé à contribuer à la sécurisation de l’approvisionnement des structures sanitaires, à la réduction des coûts des produits de santé, à la création d’emplois et à la dynamisation du tissu industriel. L’ambassadeur de Tunisie au Burkina Faso, Mounir Jomnie, a, pour sa part, relevé la portée de cette coopération, fondée sur le transfert de compétences, de technologies et de normes de qualité.

l’inauguration officielle de CONSOMED Burkina
Inauguration officielle de CONSOMED Burkina

‎‎Le promoteur de CONSOMED Burkina, Dr Albert Bamouni, a exprimé sa fierté de voir se concrétiser un « rêve patriotique », né de la volonté de contribuer à la réduction des ruptures récurrentes de consommables médicaux dans les hôpitaux. Il a plaidé pour un accompagnement soutenu, notamment à travers la commande publique et des mesures de protection du marché local.

‎Source : DCRP/ Primature

     
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