Mali : Le Président Assimi Goïta reçoit l’ambassadeur russe, visite les blessés et rend hommage au Général Sadio Camara

Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu ce mardi 28 Avril 2026, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, M. Igor GROMYKO. Il a également rendu visite aux blessés des attaques du 25 avril et présenté ses condoléances à la famille du Général de corps d’Armée Sadio CAMARA.

Au cours de l’entretien, les deux parties ont évoqué la situation actuelle et les bonnes relations de partenariat entre Bamako et Moscou.

L’Ambassadeur russe a réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme international, évoquant l’action conjointe des forces armées maliennes et russes.

Le diplomate russe a souhaité des succès aux FAMa et aux Forces russes, assurant que la Russie sera toujours l’amie du Mali.

Le Général d’Armée Assimi GOÏTA, également, à la suite des attaques complexes, coordonnées et simultanées survenues à Kati, Bamako, Mopti, Gao et Kidal, a rendu visite aux blessés civils et militaires au CHU Bocar Sidi SALL de Kati.