Mali : Le Président Assimi Goïta reçoit l’ambassadeur russe, visite les blessés et rend hommage au Général Sadio Camara
Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu ce mardi 28 Avril 2026, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, M. Igor GROMYKO. Il a également rendu visite aux blessés des attaques du 25 avril et présenté ses condoléances à la famille du Général de corps d’Armée Sadio CAMARA.
Au cours de l’entretien, les deux parties ont évoqué la situation actuelle et les bonnes relations de partenariat entre Bamako et Moscou.
L’Ambassadeur russe a réaffirmé l’engagement de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme international, évoquant l’action conjointe des forces armées maliennes et russes.
Le diplomate russe a souhaité des succès aux FAMa et aux Forces russes, assurant que la Russie sera toujours l’amie du Mali.
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Le Général d’Armée Assimi GOÏTA, également, à la suite des attaques complexes, coordonnées et simultanées survenues à Kati, Bamako, Mopti, Gao et Kidal, a rendu visite aux blessés civils et militaires au CHU Bocar Sidi SALL de Kati.
À son arrivée, il a été accueilli par Mme le ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel-major Assa Badiallo TOURÉ. Le Chef de l’État a adressé ses encouragements au personnel soignant tout en saluant les efforts consentis. Aux blessés, il a souhaité un prompt rétablissement.
Le Chef suprême des Armées s’est aussi rendu au domicile du Général de corps d’Armée Sadio CAMARA, décédé le 25 avril dernier au cours des attaques. Le Chef de l’État a présenté ses condoléances à la famille de l’illustre défunt tout en rassurant quant au parachèvement de son combat pour la sécurisation de l’ensemble du territoire national.
Source : Présidence du Mali