Burkina Faso – Russie : Un partenariat numérique se renforce autour de l’IA et de la cybersécurité

En marge de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, le Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata ZERBO/SABANE, a accordé une audience à Natalia KRASOVSKAIA, Directrice exécutive du Centre de diplomatie publique russe, le mardi 28 avril 2026.

Cette rencontre s’inscrit dans un climat de confiance et de respect mutuel entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, marqué par une volonté partagée d’intensifier les échanges dans des secteurs à fort impact, notamment le numérique. Les discussions ont permis d’identifier des pistes de collaboration concrètes, centrées sur le développement des compétences nationales.

À sa sortie d’audience, Natalia KRASOVSKAIA a salué la qualité des échanges et l’ouverture manifestée par la partie burkinabè. Elle a indiqué que des opportunités de formation sont envisagées au profit des jeunes Burkinabè dans des domaines stratégiques telles que la cybersécurité et l’intelligence artificielle, en lien direct avec les priorités de développement du pays.

Elle a également précisé qu’un programme d’enseignement est déjà en cours de mise en œuvre au sein d’un lycée régional à Ouagadougou, en partenariat avec une université de Novosibirsk en Russie. Cette initiative vise à préparer une nouvelle génération de profils qualifiés, capables de répondre aux exigences du marché du travail dans le secteur du numérique.

D’autres perspectives sont à l’étude, selon elle, notamment avec un institut privé polytechnique, pour renforcer la formation des cadres et structurer davantage l’offre de compétences dans les métiers du digital.

Madame le Ministre a accueilli ces propositions avec intérêt. Elle a exprimé sa satisfaction face à une coopération qui apporte des réponses concrètes aux besoins en formation et en qualification des ressources humaines. Elle a souligné l’importance d’inscrire ces initiatives dans une démarche coordonnée avec les services techniques du ministère, afin d’assurer leur cohérence avec les orientations nationales et leur efficacité sur le terrain.

Au-delà des annonces, cette audience traduit une convergence de vues et une volonté commune d’agir. Elle ouvre des perspectives utiles pour accompagner la transformation digitale du Burkina Faso, en s’appuyant sur des partenariats solides et orientés vers des résultats tangibles.

Source : DCRP/MTDPCE