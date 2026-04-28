Burkina Faso : Les Douanes frappent fort à Bittou et Koudougou avec plus de 63 millions FCFA de marchandises frauduleuses saisies

Les services des Douanes burkinabè ont réalisé, le 24 avril 2026, une importante opération de lutte contre la fraude économique, avec des saisies estimées à plus de 63 millions de FCFA à Bittou et à Koudougou.

Au Bureau des Douanes de Bittou, les agents ont intercepté un véhicule de type « Ben Boss » transformé en cachette clandestine, transportant des marchandises prohibées en provenance d’un pays voisin. La cargaison comprenait plus de 11 000 litres d’huile moteur des marques Aryan et Bon Voyage, ainsi qu’un important lot de pneumatiques : 100 pneus pour tricycles, 12 500 pour vélos et 180 pour motos.

La valeur totale des produits saisis à Bittou est estimée à 58 430 000 FCFA.

Parallèlement, la Brigade Mobile de Koudougou a mis en échec une tentative d’introduction de produits plastiques interdits. L’opération a permis la saisie de 450 colis de sachets plastiques, représentant plus de six tonnes de marchandises, pour une valeur de plus de 5 millions de FCFA.

Au-delà de la lutte contre la fraude commerciale, cette intervention s’inscrit également dans la protection de l’environnement et de la santé publique.

Le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando, a salué le professionnalisme des agents engagés sur le terrain. Il a également invité les citoyens à renforcer leur collaboration avec l’administration douanière, rappelant que la lutte contre la fraude constitue un enjeu majeur pour la souveraineté économique du pays.

Source : 𝐒𝐂𝐑𝐏 – 𝐃𝐆𝐃