Pétrole : Les Émirats arabes unis annoncent leur retrait de l’OPEP dès le 1er mai

Les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ainsi que de l’alliance élargie Opep+, à compter du 1er mai 2026. Une décision inattendue qui intervient dans un contexte de forte tension sur les marchés énergétiques, marqué par la flambée des prix liée à la guerre au Moyen-Orient, rapporte TF1.

Dans un communiqué, Abou Dhabi explique que ce choix s’inscrit dans une vision stratégique et économique de long terme, ainsi que dans l’évolution de son modèle énergétique.

« Cette décision reflète la vision stratégique et économique à long terme des Émirats arabes unis ainsi que l’évolution de leur profil énergétique, notamment l’accélération des investissements dans la production d’énergie nationale », précise le communiqué.

Membre du cartel pétrolier depuis 1967, le pays estime avoir largement contribué aux efforts collectifs du groupe, tout en affirmant vouloir désormais privilégier ses intérêts nationaux.

Fondée en 1960, l’Opep regroupe actuellement 12 pays producteurs sous la direction de l’Arabie saoudite. En 2016, l’organisation avait renforcé son influence avec la création de l’Opep+, alliance réunissant dix autres producteurs, dont la Russie, afin de réguler l’offre mondiale et soutenir les prix face à la concurrence américaine.

Le départ des Émirats intervient après ceux du Qatar en 2019, puis de l’Équateur et de l’Angola. Ces dernières années, Abou Dhabi avait déjà affiché certaines divergences au sein du groupe, notamment sur les quotas de production, obtenant même un relèvement spécifique de ses plafonds.

Selon une source proche du ministère émirati de l’Énergie, les autorités souhaitent éviter toute contrainte sur leur production lorsque la situation redeviendra normale dans le détroit d’Ormuz, actuellement fortement perturbé par le conflit régional.

Cette annonce pourrait rebattre les cartes au sein du marché pétrolier mondial et fragiliser davantage la cohésion du cartel mené par Riyad.