Conflit au Moyen-Orient : « Nous ne sommes pas engagés en guerre contre qui que ce soit », réaffirme Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a assuré, vendredi 13 mars 2026, que la France n’était « engagée en guerre contre qui que ce soit », au lendemain de la mort d’un militaire français dans le Kurdistan irakien, indique France Info.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Paris aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite officielle en France, le chef de l’État a souligné que son pays continuerait de faire preuve de « sang-froid, de calme et de détermination » face aux tensions actuelles au Moyen-Orient.

« La France continuera à être fiable vis-à-vis de ses partenaires, à protéger ses ressortissants et à défendre ses intérêts ainsi que sa sécurité », a-t-il déclaré.

Cette prise de parole intervient au quatorzième jour du conflit déclenché par l’offensive menée contre l’Iran par Israël et les États-Unis.

Le président français a également réagi à la mort de l’adjudant-chef Arnaud Frion, tué dans la nuit de jeudi à vendredi au Kurdistan irakien. Il a insisté sur le fait que la position de la France dans la région demeure « purement défensive ». « Nous ne sommes pas engagés en guerre contre qui que ce soit », a-t-il affirmé.

Questionné sur une éventuelle riposte après la mort du soldat, Emmanuel Macron a refusé de se livrer à des spéculations, indiquant qu’il ne souhaitait pas entrer dans une « politique-fiction » sur ce sujet.