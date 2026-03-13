Conflit au Moyen-Orient : « Nous ne sommes pas engagés en guerre contre qui que ce soit », réaffirme Emmanuel Macron
Le président français Emmanuel Macron a assuré, vendredi 13 mars 2026, que la France n’était « engagée en guerre contre qui que ce soit », au lendemain de la mort d’un militaire français dans le Kurdistan irakien, indique France Info.
S’exprimant lors d’une conférence de presse à Paris aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite officielle en France, le chef de l’État a souligné que son pays continuerait de faire preuve de « sang-froid, de calme et de détermination » face aux tensions actuelles au Moyen-Orient.
« La France continuera à être fiable vis-à-vis de ses partenaires, à protéger ses ressortissants et à défendre ses intérêts ainsi que sa sécurité », a-t-il déclaré.
Cette prise de parole intervient au quatorzième jour du conflit déclenché par l’offensive menée contre l’Iran par Israël et les États-Unis.
Lire également 👉Guerre au Moyen-Orient : Un drone « intercepté » à Dubaï, des débris tombent près du quartier financier
Le président français a également réagi à la mort de l’adjudant-chef Arnaud Frion, tué dans la nuit de jeudi à vendredi au Kurdistan irakien. Il a insisté sur le fait que la position de la France dans la région demeure « purement défensive ». « Nous ne sommes pas engagés en guerre contre qui que ce soit », a-t-il affirmé.
Questionné sur une éventuelle riposte après la mort du soldat, Emmanuel Macron a refusé de se livrer à des spéculations, indiquant qu’il ne souhaitait pas entrer dans une « politique-fiction » sur ce sujet.