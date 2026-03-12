Guerre au Moyen-Orient : Un drone « intercepté » à Dubaï, des débris tombent près du quartier financier

Des débris de drone sont tombés jeudi 12 mars 2026 à proximité du quartier financier de Dubaï, aux Émirats arabes unis, au lendemain des menaces de l’armée iranienne visant des cibles économiques liées aux États-Unis et à Israël dans la région, nous renseigne le Journal de Quebec

Selon les autorités locales, l’incident s’est produit dans le quartier d’Al-Bada et a été qualifié de « mineur ». Plusieurs explosions avaient auparavant été entendues dans la ville, dont une particulièrement puissante, d’après une journaliste de l’AFP présente sur place, qui a également observé des nuages de fumée au-dessus de la zone.

Dans un communiqué, le bureau de presse du gouvernement de Dubaï a indiqué que les débris provenaient d’une « interception réussie ». Ils sont tombés sur la façade d’un immeuble situé sur Sheikh Zayed Road, principale artère de la ville, à proximité du Dubaï International Financial Centre (DIFC), un important hub financier de la région. Le secteur a été brièvement bouclé par les forces de sécurité.

Un autre journaliste a par ailleurs aperçu ce qui semblait être l’épave d’un drone s’écraser près d’un bâtiment du quartier. Les autorités ont assuré qu’aucune victime n’a été enregistrée.

Cet incident intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient. La veille, après les avertissements de Téhéran, plusieurs grandes entreprises internationales, dont la banque américaine Citigroup ainsi que les cabinets de conseil Deloitte et PwC, avaient décidé d’évacuer ou de fermer temporairement leurs bureaux à Dubaï.

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient le 28 février 2026, la région du Golfe apparaît comme l’une des plus touchées par les attaques attribuées à l’Iran, qui ont déjà fait au moins 24 morts, dont sept militaires américains et onze civils.