Compte rendu du Conseil des ministres du jeudi 12 mars 2026

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le jeudi 12 mars 2026, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 11 H 01 mn, sous la présidence de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger.

I. DELIBERATIONS

I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Le Conseil a adopté quatre (04) décrets.

Le premier décret porte déclaration d’utilité publique urgente, les travaux de sécurisation du dépôt pétrolier de Kaya.

Dans le cadre du renforcement des capacités d’entreposage et des infrastructures logistiques de la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY), il est prévu la réalisation du projet de sécurisation du dépôt pétrolier de Kaya (PS-DPK).

Au regard de son caractère stratégique, la mise en œuvre dudit projet nécessite la mobilisation diligente des emprises foncières justifiant le recours à la procédure de déclaration d’utilité publique urgente. Les terres identifiées pour abriter le projet ont une superficie de 84 hectares 16 ares 83 centiares.

L’adoption de ce décret permet de déclarer d’utilité publique urgente, les travaux de sécurisation du dépôt pétrolier de Kaya en vue de la mobilisation effective du terrain devant abriter les infrastructures du projet.

Le deuxième décret porte création d’une société anonyme dénommée YENNENGA Holding Burkina Faso en abrégé « YH-BF ».

L’Etat burkinabè et ses démembrements détiennent des participations à hauteur de 28% dans 15 établissements de crédits, 04 sociétés d’assurance et de réassurance, 01 institution de microfinance et 03 structures financières. Pour une meilleure gestion de ces participations et une plus grande cohérence dans l’investissement des capitaux publics, le Gouvernement a décidé de créer la société YENNENGA Holding Burkina Faso. Ainsi, la Holding couvrira trois (03) banques (la BCB, la BADF et la Banque postale) et une société de réassurance (Faso réassurances) à participation publique majoritaire. En effet, les participations de l’Etat et de ses démembrements dans ces entités sont estimées à 91,67% du capital social soit 90 090 810 000 F CFA.

La création de la société YENNENGA Holding Burkina Faso vise entre autres :

– la centralisation et la rationalisation de la gestion des participations publiques dans le secteur financier ;

– le renforcement de la gouvernance, la transparence et la performance des entreprises publiques financières ;

– l’amélioration de la contribution des entreprises publiques à la croissance économique et aux recettes publiques.

L’adoption de ce décret permet la création de la société anonyme dénommée YENNENGA Holding Burkina Faso.

Le troisième décret porte approbation des statuts de la société anonyme YENNENGA Holding Burkina Faso (YH-BF).

L’adoption de ce décret permet à la société anonyme YENNENGA Holding Burkina Faso de disposer de textes règlementaires en vue d’accomplir ses missions, conformément à la loi n°025/99/AN du 16 novembre 1999, portant règlementation générale des sociétés à capitaux publics.

Le quatrième décret porte création de Faso Food and Drug Administration (Faso FDA) par fusion de l’Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l’environnement, de l’alimentation, du travail et des produits de santé (ANSSEAT) et de l’Agence nationale de régulation pharmaceutique (ANRP).

La création de Faso FDA consacre la dévolution exclusive de l’analyse des produits et denrées alimentaires ainsi que le contrôle des médicaments à une autorité nationale unique. Ces fonctions étaient réparties entre plusieurs entités relevant de ministères distincts, notamment ceux en charge de la Santé, de l’Agriculture, du Commerce et de l’Environnement.

Faso FDA vise un contrôle et une régulation plus accrus face à la prolifération de médicaments falsifiés ou de qualité douteuse, de cosmétiques contenant des substances prohibées, de denrées alimentaires contaminées ou mal conservées, ainsi que de pesticides non homologués et nocifs pour la santé et l’environnement. Elle contribuera à l’accès à des produits sûrs, à l’industrialisation des secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires et à la consolidation de la coopération avec l’Agence africaine du médicament.

L’adoption de ce décret permet la création de Faso FDA, en vue de renforcer le contrôle qualité et mieux réguler le secteur des médicaments et des aliments.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Greffiers en chef dans les juridictions.

Ce décret vise la nomination de Greffiers en chef de Tribunaux de grande instance cumulativement Greffiers en chef de Tribunaux administratifs non autonomes, conformément à la loi n°011-2016/AN du 26 avril 2016 portant création, composition, attributions, fonctionnement des Tribunaux administratifs et procédure applicable devant eux.

L’adoption de ce décret permet la nomination de six (06) Greffiers en chef dans ces juridictions administratives non autonomes en vue d’accroître leur rendement.

I.3. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

Le Conseil a adopté onze (11) rapports.

Le premier rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination de chercheurs dans les emplois de Directeur de recherche et Maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST).

L’adoption de ces décrets permet la création de soixante-trois (63) emplois de chercheurs et la nomination de trente-neuf (39) chercheurs dans les emplois de Directeur de recherche et de Maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique.

Le deuxième rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination d’un Enseignant-chercheur dans l’emploi de Maître de conférences à l’Ecole polytechnique de Ouagadougou (EPO).

L’adoption de ces décrets permet la création de six (06) emplois et la nomination d’un Enseignant-chercheur dans l’emploi de Maître de conférences à l’Ecole polytechnique de Ouagadougou.

Le troisième rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination d’Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI (UYAT).

L’adoption de ces décrets permet la création de dix-huit (18) emplois dont un de Professeur titulaire, sept (07) de Maître de conférences et dix (10) de Maître-assistant ainsi que la nomination de huit (08) Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI.

Le quatrième rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination d’Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Norbert ZONGO (UNZ).

L’adoption de ces décrets permet la création de vingt-cinq (25) emplois dont deux (02) de Professeur titulaire, neuf (09) de Maître de conférences et quatorze (14) de Maître-assistant ainsi que la nomination de onze (11) Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Norbert ZONGO (UNZ).

Le cinquième rapport est relatif à un projet de décret portant création d’emplois de Maître-assistant à l’Université virtuelle du Burkina Faso (UV-BF).

L’adoption de ce décret permet la création de quatre (04) emplois de Maître-assistant à l’Université virtuelle du Burkina Faso.

Le sixième rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination d’un Enseignant-chercheur dans l’emploi de Maître de conférences à l’Ecole normale supérieure (ENS).

L’adoption de ces décrets permet la création d’un emploi de Maître de conférences et de huit (08) emplois de Maître-assistant ainsi que la nomination d’un Enseignant-chercheur dans l’emploi de Maître de conférences à l’Ecole normale supérieure.

Le septième rapport est relatif à un projet de décret portant création d’emplois à l’Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO (ULBO).

L’adoption de ce décret permet la création de six (06) emplois dont quatre (04) de Maître-assistant et deux (02) de Maître-assistant hospitalo-universitaires à l’Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO.

Le huitième rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination d’Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Daniel OUEZZIN COULIBALY (UDOC).

L’adoption de ces décrets permet la création de dix-sept (17) emplois dont un de Professeur titulaire, cinq (05) de Maître de conférences et onze (11) de Maître-assistant ainsi que la nomination de huit (08) Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Daniel OUEZZIN COULIBALY.

Le neuvième rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination d’enseignants hospitalo-universitaires et d’Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire hospitalo-universitaire, de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Nazi BONI.

L’adoption de ces décrets permet la création de trente-neuf (39) emplois dont trois (03) de Professeur titulaire hospitalo-universitaire, cinq (05) de Professeur titulaire, six (06) de Maître de conférences, seize (16) de Maître-assistant et neuf (09) de Maître-assistant hospitalo-universitaire ainsi que la nomination de quatorze (14) Enseignants hospitalo-universitaires et Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire hospitalo-universitaire, de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Nazi BONI.

Le dixième rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination d’Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Thomas SANKARA (UTS).

L’adoption de ces décrets permet la création de vingt-cinq (25) emplois dont deux (02) de Professeur titulaire, neuf (09) de Maître de conférences et quatorze (14) de Maître-assistant ainsi que la nomination de onze (11) Enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Thomas SANKARA.

Le onzième rapport est relatif à deux (02) projets de décret portant respectivement création d’emplois et nomination d’Enseignants-chercheurs et d’Enseignants hospitalo-universitaires dans les emplois de Professeur titulaire, de Professeur titulaire hospitalo-universitaire et de Maître de conférences à l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ).

L’adoption de ces décrets permet la création de quatre-vingt-huit (88) emplois d’Enseignants-chercheurs et la nomination de quarante-cinq (45) Enseignants-chercheurs et Enseignants hospitalo-universitaires dans les emplois de Professeur titulaire, de Professeur titulaire hospitalo-universitaire et de Maître de conférences à l’Université Joseph KI-ZERBO.

II. COMMUNICATION ORALE

II. Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme a fait au Conseil une communication relative à l’organisation de la 8e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET), les 22 et 23 octobre 2026 à Koudougou, région de Nando.

Placé sous le thème « Développement touristique des régions : quelle approche ? », le PNET vise à récompenser le mérite des entrepreneurs touristiques qui se sont distingués au cours de l’année dans les filières de l’hébergement, de la restauration, des voyages et circuits touristiques, de l’accueil et animation touristique et des loisirs touristiques.

L’objectif du PNET est d’instaurer une saine émulation entre les professionnels du secteur du tourisme burkinabè.

Les principales innovations de la 8e édition sont :

– l’instauration de sous-catégorie fondée sur les classements catégoriels des établissements touristiques d’hébergement et des restaurants de tourisme ;

– la création de la catégorie « loisirs touristiques » ;

– l’institution de 02 prix spéciaux à savoir le prix spécial « mets du terroir » et le prix spécial « Bureau burkinabè du droit d’auteur ( BBDA) ».

III. NOMINATIONS

III.1. NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES

A. AU TITRE DE LA PRIMATURE

– Monsieur Victor NIKIEMA, Mle 246 805 V, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur des finances et de la comptabilité du Fonds d’appui au sport et à la presse privée (FASP) « Wassa Bondo ».

B. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’EAU, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

– Monsieur Sondé dit Boureima TRAORE, Mle 245 226 B, Inspecteur du trésor, 2e classe, 1er échelon, est nommé Directeur général du Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) ;

– Monsieur Serge Modeste Dizoun TRAORE, Mle 104 512 Y, Ingénieur du génie civil, 1ère classe, 11e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Kayaba OUEDRAOGO, Mle 91 349 M, Ingénieur d’agriculture, 2e classe, 3e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Pindwendé John Lionel Valentin KAFANDO, Mle 365 786 E, Conseiller en études et analyses, 1ère classe, 3e échelon, est nommé Chef du département de la planification des interventions sur l’eau et l’assainissement au Secrétariat technique de l’Offensive agropastorale et halieutique.

C. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA MOBILITE

– Monsieur Wendkuni Serge Frédéric ZOMBRE, Spécialiste en transport et logistique aérienne est nommé Directeur général de Air Burkina.

D. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

– Monsieur Ousmane BAWAR, Mle 91 963 Z, Conseiller en économie et développement, 2e classe, 5e échelon, est nommé Chargé de mission ;

– Monsieur Clément ZONGO, Mle 51 150 A, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Inspecteur technique du contrôle des marchés publics et des engagements financiers ;

– Madame Claudine NANA, Mle 91 230 U, Administrateur des services financiers, 2e classe, 6e échelon, est nommée Inspecteur technique du contrôle des marchés publics et des engagements financiers ;

– Monsieur Bagaré Saidou DIALLO, Mle 228 312 W, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Secrétaire général du Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) « Tõogo » ;

– Madame Djénéba KOTE, Mle 59 649 Y, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 12e échelon, est nommée Directrice du contrôle des marchés publics et des engagements financiers du ministère de la Construction de la Patrie ;

– Madame Missi Judith Teegwendé OUEDRAOGO, Mle 91 669 K, Administrateur des services financiers, 2e classe, 2e échelon, est nommée Directrice du contrôle des marchés publics et des engagements financiers de l’Institut Deen Kanu ;

– Madame Lobougna Marcelle Armel SOSSO, Mle 55 760 J, Administrateur des services financiers, 2e classe, 3e échelon, est nommée Directrice du contrôle des marchés publics et des engagements financiers du Bureau national des sols ;

– Madame Hortense TAMALGO, Mle 245 202 T, Administrateur des services financiers, 2e classe, 1er échelon, est nommée Directrice du contrôle des marchés publics et des engagements financiers de l’Office de santé des travailleurs ;

– Monsieur Emmanuel Toré Mamadou BANSE, Mle 225 077 T, Administrateur des services financiers, 2e classe, 1er échelon, est nommé Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers de l’Académie de police ;

– Monsieur Seydou BORO, Mle 104 247 Z, Administrateur des services financiers, 2e classe, 4e échelon, est nommé Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers du Conseil d’Etat.

E. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SECURITE

– Monsieur Bonaventure DEMBELE, Mle 46 703 F, Commissaire principal de police, 2e classe, 3e échelon, est nommé Directeur régional de la Police nationale du Goulmou ;

– Monsieur Zoubiossé Honoré BONI, Mle 322 787 Z, Commissaire principal de police, 2e classe, 2e échelon, est nommé Chef de département des études, de la planification et du suivi-évaluation au Secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue.

F. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

– Monsieur Mamadou ZOUMA, Mle 49 055 U, Inspecteur du trésor, 2e classe, 3e échelon, est nommé Trésorier auprès de l’Ambassade du Burkina Faso à Dakar.

G. AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

– Monsieur Zanou Moussa ZANGO, Mle 266 137 X, Ingénieur des travaux en informatique, 1ère classe, 6e échelon, est nommé Directeur des systèmes d’information.

Les Greffiers dont les noms suivent sont nommés aux postes suivants :

– Monsieur Nomwendé Jean Bertrand Garides MOURFOU, Mle 358 264 Y, Greffier en chef au Tribunal de grande instance de Koupéla, est nommé cumulativement Greffier en chef au Tribunal administratif de Koupéla ;

– Monsieur Abdias SAYE, Mle 279 608 P, Greffier en chef au Tribunal de grande instance de Diébougou, est nommé cumulativement Greffier en chef au Tribunal administratif de Diébougou ;

– Monsieur Abdourahim TASSEMBEDO, Mle 358 287 J, Greffier en chef au Tribunal de grande instance de Fada N’Gourma, est nommé cumulativement Greffier en chef au Tribunal administratif de Fada N’Gourma ;

– Monsieur Ibrahim DIA, Mle 216 596 K, Greffier en chef au Tribunal de grande instance de Pô, est nommé cumulativement Greffier en chef au Tribunal administratif de Pô ;

– Madame Wendpenga Rosalie KABORE, Mle 358 257 S, Greffier en chef au Tribunal de grande instance de Ziniaré, est nommée cumulativement Greffier en chef au Tribunal administratif de Ziniaré ;

– Monsieur Somkienda Amado TORO, Mle 358 290 U, Greffier en chef au Tribunal de grande instance de Boromo, est nommé cumulativement Greffier en chef au Tribunal administratif de Boromo.

H. AU TITRE DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION DE LA PATRIE

– Monsieur Tinnoaga Joanny OUEDRAOGO, Mle 32 420 P, Ingénieur-géomètre, 1ère classe, 11e échelon, est nommé Inspecteur général des services ;

– Monsieur Gouwindépouyré Abel OUEDRAOGO, Mle 233 708 Y, Attaché en études et analyses, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur des affaires juridiques et du contentieux ;

– Monsieur Asdara SAWADOGO, Mle 235 363 F, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la Communication, 1ère classe, 7e échelon, est nommé Directeur de la communication et des relations presse ;

– Monsieur Nabon Alain BASSOLE, Mle 116 993 U, Conseiller en gestion des ressources humaines, 2e classe, 3e échelon, est nommé Directeur du développement institutionnel et de l’innovation ;

– Monsieur Talardia Bapougouni Anselme Philippe OUOBA, Mle 511 371 D, Ingénieur en système d’information, 1ère classe, 7e échelon, est nommé Directeur des systèmes d’information ;

– Monsieur Sékou CISSE, Mle 85 132 F, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Directeur des ressources humaines ;

– Monsieur Daouda SOUABO, Mle 205 961 W, Conseiller en archivistique, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Directeur des archives et de la documentation.

I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

– Monsieur Barthélemy KABORE, Mle 279 972 H, Enseignant-chercheur, catégorie P, classe initiale, 1er échelon, est nommé Chargé de mission ;

– Monsieur Zakarya SAWADOGO, Mle 225 111 A, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Directeur des marchés publics.

J. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

– Monsieur Abel TANKOANO, Mle 348 111 J, Chercheur, catégorie P, classe initiale, 2e échelon, est nommé Directeur de la coordination et du contrôle de la recherche scientifique et de l’innovation ;

– Monsieur Souleymane ZIO, Mle 358 608 D, Maître-assistant en Génie mécanique, est nommé Maître de conférences en Génie mécanique à l’Ecole polytechnique de Ouagadougou (EPO), pour compter du 17 juillet 2025 ;

– Monsieur Ablassé ROUAMBA, Mle 348 107 U, Maître-assistant en Biochimie (substances naturelles), est nommé Maître de conférences en Biochimie (substances naturelles) à l’Ecole normale supérieure (ENS), pour compter du 17 juillet 2025.

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Directeurs de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Jérôme COMPAORE, Mle 74 214 G, Maître de recherche en Communication, est nommé Directeur de recherche en Communication-Informations à l’Institut de l’environnement et de recherche agricole (INERA) ;

– Monsieur André KIEMA, Mle 57 093 F, Maître de recherche en Production animale (nutrition et alimentation), est nommé Directeur de recherche en Production animale à l’Institut de l’environnement et de recherche agricole (INERA) ;

– Monsieur Lazare BELEMNABA, Mle 249 873 V, Maître de recherche en Pharmacologie-Biochimie, est nommé Directeur de recherche en Pharmacologie-Biochimie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Madame Tani LOMPO/SAGNA, Mle 249 859 V, Maître de recherche en Biologie moléculaire, est nommée Directeur de recherche en Biologie moléculaire-microbiologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Maîtres de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Yacouba Noël COULIBALY, Mle 334 059 T, Chargé de recherche en Agroforesterie/Ecophysiologie, est nommé Maître de recherche en Agroforesterie/Ecophysiologie à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Madame Delphine OUATTARA/OUATTARA, Mle 25 617 M, Chargé de recherche en Acarologie-Entomologie, est nommée Maître de recherche en Entomologie à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Madame Alizèta SAWADOGO, Mle 334 036 C, Chargé de recherche en Entomologie, est nommée Maître de recherche en Entomologie à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Madame Rabièta SIMDE, Mle 311 956 R, Chargé de recherche en Entomologie, est nommée Maître de recherche en Entomologie à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Monsieur Jean OUEDRAOGO, Mle 254 956 D, Chargé de recherche en Agronomie (Science du sol), est nommé Maître de recherche en Agronomie (Science du sol) à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Monsieur Lassané OUEDRAOGO, Mle 225 875 U, Chargé de recherche en Biochimie (Substances naturelles), est nommé Maître de recherche en Biochimie (Substances naturelles) à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Monsieur Nofou OUEDRAOGO, Mle 249 829 M, Chargé de recherche en Agronomie-Amélioration des plantes, est nommé Maître de recherche en Agronomie-Amélioration des plantes à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Monsieur Souleymane OUEDRAOGO, Mle 392 925 S, Chargé de recherche en Zootechnie/Nutrition et Alimentation animales, est nommé Maître de recherche en Zootechnie/Nutrition et Alimentation animales à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Monsieur Mathias Bouinzemwendé POUYA, Mle 334 042 N, Chargé de recherche en Agro-Pédologie, est nommé Maître de recherche en Agro-Pédologie à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Monsieur Tinlé Cyrille ZOMBRE, Mle 311 964 Z, Chargé de recherche en Phytopathologie, est nommé Maître de recherche en Phytopathologie, à l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) ;

– Madame Kadidiatou KADIO, Mle 233 756 R, Chargé de recherche en Sociologie-anthropologie de la santé, est nommée Maître de recherche en Sociologie-anthropologie de la santé à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Sawdetuo Aristide HIEN, Mle 233 684 V, Chargé de recherche en Entomologie médicale, est nommé Maître de recherche en Entomologie médicale à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Hamidou MAIGA, Mle 334 034 X, Chargé de recherche en Entomologie médicale, est nommé Maître de recherche en Entomologie médicale à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Marc Christian TAHITA, Mle 102 770 U, Chargé de recherche en Parasitologie, est nommé Maître de recherche en Parasitologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Bapio Valérie Elvira Jean Télesphore BAZIE, Mle 249 852 K, Chargé de recherche en Biochimie/Biologie Moléculaire/Microbiologie, est nommé Maître de recherche en Biochimie/Biologie Moléculaire/Microbiologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Ragnagnewendé Serge Théophile SOUBEIGA, Mle 357 182 L, Chargé de recherche en Biochimie/Biologie Moléculaire/Microbiologie, est nommé Maître de recherche en Biochimie/Biologie Moléculaire/Microbiologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Bonéwendé Mohamed BELEMLILGA, Mle 258 254 A, Chargé de recherche en Physiologie animale-pharmacologie, est nommé Maître de recherche en Physiologie animale-pharmacologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Mitibkieta Dit Etienne BILGO, Mle 357 180 A, Chargé de recherche en Entomologie médicale-écologie-parasitologie-microbiologie, est nommé Maître de recherche en Entomologie médicale-écologie-parasitologie-microbiologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur François KIEMDE, Mle 258 286 C, Chargé de recherche en Entomologie médicale-écologie-parasitologie-microbiologie, est nommé Maître de recherche en Entomologie médicale-écologie-parasitologie-microbiologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Dinanibè KAMBIRE, Mle 56 202 N, Chargé de recherche en Biochimie-Microbiologie, est nommé Maître de recherche en Biochimie-Microbiologie à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Boubacar SAVADOGO, Mle 392 921 Z, Chargé de recherche en Biochimie/Nutrition, est nommé Maître de recherche en Biochimie/Nutrition à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Windepagnagde Charles YAMEOGO, Mle 262 069 D, Chargé de recherche en Nutrition humaine, est nommé Maître de recherche en Nutrition humaine à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) ;

– Monsieur Rémy Kindanloun BATIONO, Mle 333 951 W, Chargé de recherche en Chimie organique/Chimie des Substances naturelles, est nommé Maître de recherche en Chimie organique/Chimie des Substances naturelles à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies (IRSAT) ;

– Monsieur Kayaba HARO, Mle 348 110 S, Chargé de recherche en Physique, est nommé Maître de recherche en Physique à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies (IRSAT) ;

– Monsieur Kassoum YAMBA, Mle 334 045 C, Chargé de recherche en Physique appliquée, est nommé Maître de recherche en Physique : Physique atomique et nucléaire à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies (IRSAT) ;

– Monsieur Elias MANO, Mle 258 276 S, Chargé de recherche en Entomologie, est nommé Maître de recherche en Entomologie à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies (IRSAT) ;

– Monsieur Namwin Siourimè SOMDA, Mle 348 109 D, Chargé de recherche en Biochimie-Microbiologie, est nommé Maître de recherche en Biochimie/Biologie Moléculaire/Microbiologie à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies (IRSAT) ;

– Monsieur Abel THIOMBIANO, Mle 348 111 J, Chargé de recherche en Biochimie-Microbiologie, est nommé Maître de recherche en Biochimie-Microbiologie à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies (IRSAT) ;

– Madame Hyacinthe KANTE/TRAORE, Mle 241 740 K, Chargé de recherche en Biochimie et Technologie des Aliments, est nommée Maître de recherche en Biochimie/Technologie Alimentaire à l’Institut de recherche en sciences appliquées et technologies (IRSAT) ;

– Monsieur Siaka GNESSI, Mle 250 427 L, Chargé de recherche en Sociologie du travail et des organisations, est nommé Maître de recherche en Sociologie du travail et des organisations à l’Institut des sciences des sociétés (INSS) ;

– Monsieur Sibiri Luc KABORE, Mle 13 676 T, Chargé de recherche en Sciences de l’éducation, est nommé Maître de recherche en Sciences de l’éducation à l’Institut des sciences des sociétés (INSS) ;

– Madame Bienvenue Lawankiléa Chantal Noumpoa SAWADOGO/KARAMBIRI, Mle 357 178 N, Chargé de recherche en Géographie physique : climat et environnement, est nommée Maître de recherche en Géographie physique : climat et environnement à l’Institut des sciences des sociétés (INSS) ;

– Monsieur Issiaka OUEDRAOGO, Mle 249 839 Y, Chargé de recherche en Géographie (Espaces, Sociétés, Aménagements), est nommé Maître de recherche en Géographie (Espaces, Sociétés, Aménagements) à l’Institut des sciences des sociétés (INSS) ;

– Monsieur Tongnoma ZONGO, Mle 220 449 F, Chargé de recherche en Géographie humaine (Population/Environnement), est nommé Maître de recherche en Géographie humaine (Population/Environnement) à l’Institut des sciences des sociétés (INSS).

Les Enseignants-chercheurs dont les noms suivent sont nommés dans les emplois suivants à l’Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI (UYAT), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Nicolas KAGAMBEGA, Mle 59 932 D, Maître de conférences en Géosciences et environnement, est nommé Professeur titulaire en Géosciences et environnement à l’Ecole supérieure d’ingénierie (ESI) ;

– Madame Tog-Noma Patricia Emma KABORE/BONTOGHO, Mle 333 973 B, Maître-assistant en Hydrologie, hydrogéologie, est nommée Maître de conférences en Hydrologie, hydrogéologie à l’Ecole supérieure d’ingénierie (ESI) ;

– Monsieur Etienne MALBILA, Mle 315 228 M, Maître-assistant en Sciences des matériaux, est nommé Maître de conférences en Sciences des matériaux à l’Ecole supérieure d’ingénierie (ESI) ;

– Madame Nafissatou SAVADOGO, Mle 333 976 T, Maître-assistant en Génie civil, est nommée, Maître de conférences en Génie civil à l’Ecole supérieure d’ingénierie (ESI) ;

– Monsieur Wende Pouiré Germain OUEDRAOGO, Mle 333 977 U, Maître-assistant en Phénomènes de transfert et énergétique, est nommé Maître de conférences en Phénomènes de transfert et énergétique à l’Ecole supérieure d’ingénierie (ESI) ;

– Monsieur Pascal BAZONGO, Mle 348 091 F, Maître-assistant en Agro-pédologie et gestion des ressources naturelles, est nommé Maître de conférences en Agro-pédologie et gestion des ressources naturelles à l’Institut supérieur de développement durable (ISDD) ;

– Madame Wend Kouni Sabine Marie Flore DOAMBA, Mle 348 092 Z, Maître-assistant en Agro-pédologie et gestion des ressources naturelles, est nommée Maître de conférences en Agro-pédologie à l’Institut supérieur de développement durable (ISDD) ;

– Monsieur Mahamadi NIKIEMA, Mle 348 089 A, Maître-assistant en Biochimie-microbiologie/biotechnologie, est nommé Maître de conférences en Biochimie-microbiologie/biotechnologie à l’Institut supérieur de développement durable (ISDD).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Professeurs titulaires à l’Université Norbert ZONGO (UNZ), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Aboubacar BARRY, Mle 46 900 W, Maître de conférences en Psychologie clinique et psychopathologie, est nommé Professeur titulaire en psychologie clinique et psychopathologie à l’Unité de formation et de recherche en Lettres et sciences humaines (UFR/LSH) ;

– Monsieur Albert SOUDRE, Mle 245 824 J, Maître de conférences en Génétique, est nommé Professeur titulaire en Zootechnie/Amélioration génétique à l’Unité de formation et de recherche en Sciences et technologies (UFR/ST).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Maîtres de conférences à l’Université Norbert ZONGO (UNZ), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Yves Pascal Zossin SANOU, Mle 250 431 W, Maître-assistant en Archéologie, est nommé Maître de conférences en Archéologie à l’Unité de formation et de recherche en Lettres et sciences humaines (UFR/LSH) ;

– Monsieur Jacques BARRO, Mle 333 986 G, Maître-assistant en Lettres modernes, est nommé Maître de conférences en Littérature française à l’Unité de formation et de recherche en Lettres et sciences humaines (UFR/LSH) ;

– Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 36 538 C, Maître-assistant en Grammaire française, est nommé Maître de conférences en Grammaire française à l’Unité de formation et de recherche en Lettres et sciences humaines (UFR/LSH) ;

– Monsieur Boureima KABORE, Mle 333 968 S, Maître-assistant en Phénomènes de Transfert et Energétique, est nommé Maître de conférences en Phénomènes de Transfert et Energétique à l’Unité de formation et de recherche en Sciences et technologies (UFR/ST) ;

– Monsieur Bouto Kossi IMBGA, Mle 333 970 D, Maître-assistant en Physique (physique des matériaux et énergétique), est nommé Maître de conférences en Physique (physique des matériaux et énergétique) à l’Unité de formation et de recherche en Sciences et technologies (UFR/ST) ;

– Monsieur Idrissa SOURABIE, Mle 356 366 H, Maître-assistant en Physique des semi-conducteurs/énergie photovoltaïque, est nommé Maître de conférences en Physique des semi-conducteurs/énergie photovoltaïque) à l’Unité de formation et de recherche en Sciences et technologies (UFR/ST) ;

– Monsieur Boukaré OUEDRAOGO, Mle 333 969 R, Maître-assistant en Thermique, thermique solaire et Génie des procédés, est nommé Maître de conférences en Thermique, thermique solaire et Génie des procédés à l’Unité de formation et de recherche en Sciences et technologies (UFR/ST) :

– Monsieur Kuan Abdoulaye TRAORE, Mle 333 967 J, Maître-assistant en Microbiologie, est nommé Maître de conférences en Microbiologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences et technologies (UFR/ST) ;

– Monsieur Filkpièrè Léonard DA, Mle 356 365 X, Maître-assistant en Physiologie animale, est nommé Maître de conférences en Physiologie animale à l’Unité de formation et de recherche en Sciences et technologies (UFR/ST).

Est nommé Professeur titulaire à l’Université Daniel OUEZZIN COULIBALY (UDOC), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Antoine BARRO, Mle 271 412 H, Maître de conférences en Génétique et amélioration des plantes, est nommé Professeur titulaire en Génétique et amélioration des plantes à l’Unité de formation et de recherche en Sciences appliquées et technologies (UFR/SAT).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Maîtres de conférences à l’Université Daniel OUEZZIN COULIBALY (UDOC), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Moïse YONI, Mle 245 805 W, Maître-assistant en Biologie et écologie végétales, est nommé Maître de conférences en Biologie et écologie végétales à l’Institut des sciences de l’environnement et du développement rural (ISEDR) ;

– Monsieur Kangbéni DIMOBE, Mle 348 096 C, Maître-assistant en Biologie et écologie végétales, est nommé Maître de conférences en Biologie et écologie végétales à l’Institut des sciences de l’environnement et du développement rural (ISEDR) ;

– Monsieur Soumaïla PAGABELEGUEM, Mle 256 987 N, Maître-assistant en Entomologie médicale-écologie-parasitologie-microbiologie, est nommé Maître de conférences en Entomologie médicale-écologie-parasitologie-microbiologie à l’Institut des sciences de l’environnement et du développement rural (ISEDR) ;

– Monsieur Césard MILLOGO, Mle 271 410 U, Maître-assistant en Hydrogéologie, est nommé Maître de conférences en Hydrogéologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences appliquées et technologies (UFR/SAT) ;

– Monsieur Abdramane BERTHE, Mle 348 095 N, Maître-assistant en Sociologie-anthropologie de la santé, est nommé Maître de conférences en Sociologie-anthropologie de la santé à l’Unité de formation et de recherche en Lettres et sciences humaines (UFR/LSH).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Professeurs titulaires à l’Université Joseph KI-ZERBO, pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Moumouni ZOUNGRANA, Mle 42 608 X, Maître de conférences en Littérature orale, est nommé Professeur titulaire en Littérature orale à l’Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

– Monsieur Yacouba BANHORO, Mle 36 402 C, Maître de conférences en Histoire contemporaine, est nommé Professeur titulaire en Histoire contemporaine à l’Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

– Monsieur Ouindgueta Juste Isidore BONKOUNGOU, Mle 271 884 W, Maître de conférences en Biochimie-microbiologie, est nommé Professeur titulaire en Biochimie-microbiologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Monsieur Mahamadi Hamed OUEDRAOGO, Mle 104 785 C, Maître de conférences en Génétique et amélioration des plantes, est nommé Professeur titulaire en Génétique et amélioration des plantes à l’Unité de formation et de recherche en sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Madame Elise SANON, Mle 119 669 E, Maître de conférences en Phytopathologie, est nommée Professeur titulaire en Phytopathologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Madame Rasmata NANA, Mle 245 782 N, Maître de conférences en Physiologie végétale, est nommée Professeur titulaire en Physiologie végétale à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Madame Djénéba MEDA/OUERMI, Mle 216 571 K, Maître de conférences en Biologie moléculaire, est nommée Professeur titulaire en Biologie moléculaire à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Monsieur Kounbèsiounè Marius SOMDA, Mle 245 779 M, Maître de conférences en Biochimie-microbiologie, est nommé Professeur titulaire en Biochimie-microbiologie/biotechnologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Monsieur Hermann ILBOUDO, Mle 245 778 L, Maître de conférences en Géologie appliquée, est nommé Professeur titulaire en Géologie appliquée à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Monsieur Francis BASSONO, Mle 49 917 M, Maître de conférences en Mathématiques appliquées, est nommé Professeur titulaire en Mathématiques : analyse numérique à l’Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

– Monsieur Ousmane COULIBALY, Mle 241 847 C, Maître de conférences en Physique (Physique des matériaux et Energique), est nommé Professeur titulaire en Physique (physique des matériaux et énergétique) à l’Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

– Monsieur Ibrahim LY, Mle 241 852 U, Maître de conférences en Mathématiques : Mathématiques appliquées, est nommé Professeur titulaire en Mathématiques : Mathématiques appliquées à l’Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA).

Les personnes sont les noms suivent sont nommées Professeurs titulaires hospitalo-universitaires à l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Ismaël DIALLO, Mle 88 230 X, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Maladies infectieuses, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Maladies infectieuses à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Madame Kélan Bertille KI, Mle 99 469 J, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Anesthésie-réanimation, est nommée Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Anesthésie-réanimation à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Monsieur Georges Rosario Christian MILLOGO, Mle 53 432 S, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Cardiologie, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Cardiologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Monsieur Mathieu MILLOGO, Mle 224 430 S, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Monsieur Aimé Sosthène OUEDRAOGO, Officier, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Anatomie et cytologie pathologiques, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Anatomie et cytologie pathologiques à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Monsieur Moussa OUEDRAOGO, Mle 57 293 Y, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Pharmacologie, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Pharmacologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Madame Nomtondo Amina ZOUNGRANA/OUEDRAOGO, Mle 245 717 G, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Dermatologie-vénérologie, est nommée Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Dermatologie-vénérologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Monsieur Kounpiélimé Sosthène SOMDA, Militaire, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Hépatologie, gastroentérologie, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Gastro-entérologie et hépatologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Madame Wendlassida Joelle Stéphanie ZABSONRE/TIENDREBEOGO, Mle 231 436 V, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Rhumatologie, est nommée Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Rhumatologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS) ;

– Monsieur Soré Moussa ZANGA, Mle 53 419 E, Maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en Radiologie-radiodiagnostic et imagerie médicale, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Radiologie, radiodiagnostic et imagerie médicale à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Maîtres de conférences à l’Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Guillaume Ballebê TOLOGO, Mle 356 356 X, Maître-assistant en Sciences du langage, est nommé Maître de conférences en Sémiotique à l’Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

– Monsieur Pingdewindé Issiaka TIENDREBEOGO, Mle 106 075 D, Maître-assistant en Etudes théâtrales, est nommé Maître de conférences en Etudes théâtrales à l’Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

– Monsieur Issoufou François TIROGO, Mle 356 357 V, Maître-assistant en Linguistique, est nommé Maître de conférences en Linguistique descriptive à l’Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

– Madame Aïcha DIAWARA, Mle 110 916 Y, Maître-assistant en Communication-Informations, est nommée Maître de conférences en Communication à l’Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

– Monsieur Mohamed YAMEOGO, Mle 356 360 X, Maître-assistant en Etudes germaniques : Littérature allemande interculturelle, est nommé Maître de conférences en Etudes germaniques : littérature allemande interculturelle à l’Unité de formation et de recherche en Lettres, arts et communication (UFR/LAC) ;

– Madame Françoise DIPAMA/VALEA, Mle 241 861 Y, Maître-assistant en Géographie physique, est nommée Maître de conférences en Géographie et environnement à l’Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

– Monsieur Benewindé Jean-Bosco ZOUNGRANA, Mle 356 361 E, Maître-assistant en Géographie, est nommé Maître de conférences en Géographie et environnement à l’Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

– Monsieur Assonsi SOMA, Mle 212 283 U, Maître-assistant en Géographie, est nommé Maître de conférences en Géographie (espaces, sociétés, aménagements) à l’Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

– Monsieur Paul-Marie MOYENGA, Mle 207 915 G, Maître-assistant en Sociologie du développement, est nommé Maître de conférences en Sociologie du développement à l’Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

– Monsieur Serge Noël OUEDRAOGO, Mle 52 294 T, Maître-assistant en Histoire contemporaine, est nommé Maître de conférences en Histoire contemporaine à l’Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

– Monsieur Bouraïman ZONGO, Mle 212 438 C, Maître-assistant en Sociologie de la communication, est nommé Maître de conférences en Sociologie de la communication à l’Unité de formation et de recherche en Sciences humaines (UFR/SH) ;

– Monsieur Yentéma ONADJA, Mle 271 375 A, Maître-assistant en Démographie, est Maître de conférences en Démographie à l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) ;

– Madame Nathalie Sompassaïngdé Esther SAWADOGO, Mle 257 223 E, Maître-assistant en Démographie, est nommée Maître de conférences en Démographie à l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) ;

– Monsieur Lassina TRAORE, Mle 356 355 L, Maître-assistant en Biochimie/biologie moléculaire/microbiologie, est nommé Maître de conférences en Biochimie/biologie moléculaire/microbiologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Monsieur Alassane OUATTARA, Mle 356 354 C, Maître-assistant en Phytopathologie, est nommé Maître de conférences en Phytopathologie à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Monsieur Badoua BADIEL, Mle 356 353 N, Maître-assistant en Physiologie végétale, est nommé Maître de conférences en Physiologie végétale à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Monsieur Boussa Tockville MARE, Mle 271 885 E, Maître-assistant en Agro-Pédologie, est nommé Maître de conférences en Agro-Pédologie et gestion des ressources naturelles à l’Unité de formation et de recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR/SVT) ;

– Monsieur Pegdwindé Justin KOURAOGO, Mle 334 030 N, Maître-assistant en Réseaux et télécommunications, est nommé Maître de conférences en Réseaux et télécommunications à l’Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

– Monsieur Guy Christian TUBREOUMYA, Mle 356 350 L, Maître-assistant en Physique : énergétique, énergie solaire, est nommé Maître de conférences en Physique : énergétique, énergie solaire à l’Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

– Monsieur Sidiki ZONGO, Mle 334 021 S, Maître-assistant en Physique : sciences des matériaux, est nommé Maître de conférences en Physique : sciences des matériaux à l’Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

– Monsieur Sampawindé Augustin ZONGO, Mle 271 890 R, Maître-assistant en Energétique, est nommé Maître de conférences en Energétique à l’Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA) ;

– Madame Brigitte ZONGO/NANA, Mle 204 594 D, Maître-assistant en Psychologie du Sport, est nommée Maître de conférences en Psychologie du sport à l’Institut des sciences du sport et du développement humain (ISSDH) ;

– Monsieur Adama OUEDRAOGO, Mle 267 762 T, Maître-assistant en Physique des semi-conducteurs/Energies Photovoltaïque, est nommé Maître de conférences en Physique des semi-conducteurs et de l’énergie au Centre universitaire de Kaya (CU-K) rattaché à l’Université Joseph KI-ZERBO.

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Professeurs titulaires hospitalo-universitaires à l’Université Nazi BONI (UNB), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Madame Makoura TRAORE/BARRO, Mle 118 899 F, Maître de conférences hospitalo-universitaire agrégée en Pédiatrie, est nommée Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Pédiatrie et génétique médicale à l’Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA) ;

– Monsieur Kiréopori Michel GOMGNIMBOU, Mle 118 902 G, Maître de conférences hospitalo-universitaire agrégé en Biologie moléculaire, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Biologie moléculaire à l’Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA) ;

– Monsieur Ziemlé Clément MEDA, Mle 80 507 H, Maître de conférences hospitalo-universitaire agrégé en Santé publique/Epidémiologie, est nommé Professeur titulaire hospitalo-universitaire en Santé publique à l’Institut supérieur des sciences de la santé (INSSA).

Les personnes dont les noms suivent sont nommées Professeurs titulaires à l’Université Nazi BONI (UNB), pour compter du 17 juillet 2025 :

– Monsieur Constantin Maniénou DABIRE, Mle 231 933 E, Maître de conférences en Chimie organique, est nommé Professeur titulaire en Chimie : chimie organique ; chimie des substances naturelles à l’Unité de formation et de recherche en Sciences exactes et appliquées (UFR/SEA).