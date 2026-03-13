Ombr Blanch : Le retour du « maître des mots » avec le titre « t’es où »

L’arène musicale burkinabè vibre à nouveau au son d’une voix singulière. Après une période d’attente, le slameur Ombr Blanch a marqué son grand retour avec « T’es où », une collaboration captivante avec l’artiste Sü. Plus qu’une simple chanson, ce titre confirme le statut d’icône de celui qui a troqué l’administration publique pour la poésie urbaine.  

Apollinaire Ped-wendé Ouédraogo, à l’état civil, Ombr Blanch n’est plus un nom à présenter dans la scène musicale burkinabè. Auparavant promis à une stabilité toute tracée dans l’administration publique burkinabè, il a fini par répondre à l’appel de la scène et de la plume.

Aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs slameurs de sa génération, Ombr Blanch dépasse les frontières du Faso grâce à un charisme magnétique et une voix grave, presque mystique.

Avec « T’es où », en collaboration avec Sü, Ombr Blanch ne fait pas que revenir, il réaffirme que le slam burkinabè a encore de beaux jours devant lui.

Pour accompagner le lancement de ce nouveau chapitre, l’artiste n’a rien laissé au hasard, en s’entourant d’une équipe de renommée internationale. La production musicale a été assurée par Jack B, tandis que les arrangements ont été confiés à Benjamin Lagadec.

Ce nom bien connu de l’industrie française et certifié disque d’or, a notamment œuvré pour des géants de la musique tels que Ninho, La Fouine, Niska ou encore Youssoupha.

Le clip dont la facture esthétique souligne la maturité de l’artiste, est déjà disponible en ligne. Après sa mise en ligne, le visuel sera diffusé en exclusivité dès ce vendredi 13 mars 2026, sur les différentes chaines de télévision nationales et internationales.

     
