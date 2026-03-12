Dubaï : Un touriste britannique arrêté pour avoir filmé des missiles iraniens risque 2 ans de prison

Un touriste britannique âgé de 60 ans a été arrêté à Dubaï pour avoir prétendument filmé des missiles iraniens frappant la ville. L’homme, originaire de Londres, a été interpellé dans la soirée du lundi 9 mars 2026, nous rapport daily mail.

Selon les autorités, il aurait immédiatement supprimé la vidéo après avoir été interrogé et affirme n’avoir jamais eu l’intention d’enfreindre la loi. Pourtant, il a été inculpé avec une vingtaine d’autres personnes pour des vidéos et publications sur les réseaux sociaux relatives aux frappes de missiles iraniennes sur les Émirats arabes unis, rapporte le groupe de campagne Detained in Dubai.

L’accusation officielle porte sur la « diffusion, publication, republication ou circulation de rumeurs ou de propagande provocatrice susceptibles de troubler l’ordre public », un délit passible d’une peine maximale de deux ans de prison.

Le gouvernement de Dubaï surveille étroitement les réseaux sociaux et a averti que toute personne partageant des informations susceptibles d’« inciter à la panique » pourrait être sanctionnée.

Le touriste britannique a été détenu au poste de police de Bur Dubai dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.