Burkina Faso : Vers une accélération de l’électrification rurale via les mini-réseaux propres

L’Atelier de validation de l’étude de faisabilité et formation sur la plateforme informatique se tient du 11 au 13 mars 2026 à Ouagadougou. L’enjeu de cet atelier national est la validation des études de faisabilité pour le déploiement de mini-réseaux propres et la maîtrise de plateformes informatiques dédiées.

Cette initiative s’inscrit dans la Phase 1 du Programme régional énergétique de l’Afrique de l’Ouest (WAREP), portée par l’initiative panafricaine Desert-to-Power et soutenue financièrement par le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

L’objectif central de cette rencontre est de passer au crible les résultats des études de faisabilité. De ce fait, les participants analyseront les rapports fournis par les consultants sous plusieurs angles à savoir technique, économique et réglementaire.

Présidant les travaux, le Dr Alidou Koutou, Directeur général de l’énergie au ministère de l’énergie, des mines et des carrières, a réaffirmé que l’accès à l’électricité reste le moteur indispensable du progrès économique et social du pays.

« Ces systèmes représentent une alternative efficace pour l’électrification des localités éloignées du réseau national, tout en permettant de valoriser le potentiel important du pays en matière d’énergies renouvelables en général, et en particulier l’énergie solaire », a-t-il souligné.

Durant donc ces trois jours de travaux, les participants examineront les différents livrables en détail pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences fixées. Également, les échanges permettront d’intégrer les observations et recommandations formulées par les divers acteurs du secteur.

Par ailleurs, au-delà de l’aspect théorique, l’atelier consacre une large part à la formation pratique. Des sessions dédiées à l’utilisation de plateformes informatiques spécialisées seront organisées pour familiariser les techniciens et décideurs avec ces outils de gestion modernes.

Enfin, le Dr Alidou Koutou a soutenu qu’une fois les études validées, l’urgence sera la mobilisation des financements nécessaires pour transformer ces analyses en infrastructures concrètes sur le terrain.