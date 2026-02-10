Burkina Faso : Des acteurs réfléchissent aux opportunités de l’hydrogène vert dans le nexus Énergie-Agriculture-Eau

Le ministre en charge de l’Énergie, Yacouba Zabré Gouba, a procédé, ce mardi 10 février 2026 à Ouagadougou, à l’ouverture d’un atelier d’échanges consacré à l’hydrogène vert. La rencontre a réuni des cadres des ministères en charge de l’Énergie, de l’Agriculture et de l’Eau. Elle vise à explorer les opportunités de développement de projets structurants dans le cadre du nexus Agriculture-Énergie-Eau.

L’hydrogène vert est une source d’énergie obtenue à partir de la séparation de l’hydrogène et de l’oxygène, notamment grâce à l’utilisation d’électricité d’origine renouvelable, a expliqué le ministre en charge de l’Énergie.

“Cette source offre beaucoup de potentialités en termes d’utilisation de sous-produits (…) notamment dans la production de l’engrain mais également tout ce qui est activités connexes en termes d’usage productif de l’électricité. C’est en ce sens que nous devons davantage accompagner l’ensemble des acteurs pour relever tout ce qui est défi et qui se pose”, a-t-il souligné.

Selon le ministre, cette rencontre permettra d’explorer les opportunités qu’offre l’hydrogène vert, mais aussi les perspectives de développement d’initiatives entrant dans le cadre du nexus Énergie-Agriculture-Eau.

“Au mois de novembre, nous avons pu tenir la 6e édition de la semaine des énergies renouvelables d’Afrique qui a porté sur le nexus Agriculture-Energie-Eau en termes d’interrelation sur les défis liés au secteur de l’agriculture, au secteur de l’eau mais également celui de l’énergie.

C’est en ce sens que les acteurs vont échanger ensemble ce matin pour regarder quelles sont les pistes de solutions que nous devons entrevoir afin d’apporter une solution durable à l’ensemble des défis qui se posent à nous”, a-t-il indiqué.

Face aux défis énergétiques, l’hydrogène vert apparaît, selon le ministre de l’Énergie, comme une technologie novatrice et émergente à fort potentiel, susceptible de compléter, à moyen et long terme, les solutions déjà engagées, notamment dans le domaine de l’énergie solaire.

“Cependant, il est tout aussi important pour nous de souligner que l’hydrogène vert n’est pas une solution immédiate à nos défis actuels. Il s’agit avant tout d’un champ de réflexion stratégique qui doit être abordé avec rigueur, technicité, réalisme économique et cohérence institutionnelle”, a-t-il mentionné.

Dr Bruno Korgo, coordonnateur régional à WASCAL, a affirmé que l’hydrogène vert est particulièrement intéressant de nos jours, en ce sens qu’il constitue un puissant vecteur énergétique dont les technologies ont connu une évolution fulgurante.

“Les technologies d’hydrogène vert ont pénétré plusieurs secteurs de la vie socio-économique que ce soit dans l’agriculture, le transport, le secteur de l’énergie, la synthèse de carburant et bien d’autres secteurs”, a-t-il confié.

Il a enfin indiqué que les technologies de l’hydrogène vert se sont affirmées comme un puissant moyen de décarbonisation des secteurs des industries lourdes.

W.S

Burkina 24