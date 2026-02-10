Digitalisation du commerce et des entreprises au Burkina Faso : La solution numérique VizaRom officiellement lancée

Pour soutenir et dynamiser le secteur du commerce local et de l’entrepreneuriat au Burkina Faso, une nouvelle solution dénommée VizaRom a été présentée ce mardi 10 février 2026 à Ouagadougou. Cette plateforme digitale entend permettre aux commerçants de disposer d’un espace numérique pour stocker, vendre, suivre et établir des prévisions, afin de parer à toute éventualité tout en optimisant leurs activités.

Partant du constat que de nombreux commerçants voient leurs produits expirer ou leurs stocks s’épuiser faute de suivi adéquat, un groupe de jeunes a conçu cette solution numérique. Disponible en ligne, VizaRom permet aux utilisateurs d’enregistrer leurs stocks sur la plateforme afin d’en assurer la traçabilité complète, de la vente jusqu’au bilan financier.

Pour le fondateur de l’application, Jérôme Ouédraogo, cette initiative répond à l’appel à la contribution de tous lancé par les autorités. Elle vise à offrir aux commerçants un outil local pour mieux gérer leurs entreprises. À terme, l’ambition est de faire de VizaRom une référence dans la digitalisation du secteur informel au Burkina Faso.

« De nos jours, nous constatons que la technologie tend à oublier nos commerçants. Ils travaillent généralement sans outils, en notant tout sur des cahiers. Et si le cahier se perd ? C’est dans ce sens que nous avons pensé cette solution. VizaRom arrive sur le marché pour répondre à un besoin concret : digitaliser tous les secteurs informels du pays », a expliqué Jérôme Ouédraogo, par ailleurs étudiant à l’Université Thomas Sankara.

L’application a été conçue pour être la plus simple possible afin d’en garantir l’efficacité. Elle dispose d’un tableau de bord détaillé comprenant 16 modules. « Lorsqu’on passe une commande, il suffit de cliquer sur un bouton plus et de renseigner le nom du produit. Tout est clairement détaillé », a ajouté le fondateur.

Cette simplicité d’utilisation est confirmée par Moumouni Ouédraogo, utilisateur de la solution depuis deux mois. « Cette application est très intéressante. Avant, je n’arrivais pas à contrôler mes achats ; maintenant, j’ai un suivi pas à pas de mes articles sans avoir rencontré de difficultés majeures », a confirmé Moumouni Ouédraogo.

Les ministères en charge de la Transition Digitale et de l’Emploi ont marqué de leur présence ce lancement officiel. Le représentant du ministère des Communications Électroniques, Abdoul Razak Bâ a salué une initiative en phase avec les objectifs gouvernementaux. « Cela va aider les commerçants qui utilisent encore des cahiers de notes. Nous les invitons vivement à adhérer à cet outil », a-t-il félicité.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24