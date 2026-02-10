Transplantation rénale au Burkina Faso : Le Premier ministre salue une avancée médicale historique

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu le mardi 10 février 2026 une délégation de l’équipe médicale ayant réalisé avec succès la première transplantation rénale au Burkina Faso. La délégation, accompagnée du couple bénéficiaire de l’intervention, a été présentée au Chef du Gouvernement par le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou.

Cette audience a permis de mettre en lumière une prouesse médicale majeure intervenue le 29 juillet 2025 au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo. Cette première greffe rénale marque un tournant décisif dans la prise en charge de l’insuffisance rénale au Burkina Faso et ouvre de nouvelles perspectives pour les patients souffrant de pathologies rénales chroniques.

Le Chef du Gouvernement a salué le professionnalisme, l’engagement et le sens élevé du devoir de l’équipe médicale. Il a également adressé ses encouragements au couple formé par la donneuse et la receveuse, saluant un acte de solidarité qui incarne l’espoir pour de nombreux malades.

Moment particulièrement émouvant, la receveuse de la greffe a exprimé sa gratitude envers les autorités, notamment le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour les investissements consentis dans le secteur de la santé. Elle a aussi rendu hommage à l’équipe médicale dont l’expertise lui permet aujourd’hui de retrouver une vie normale.

Le Directeur général du CHU de Tengandogo, Dr Lin Somda, a pour sa part évoqué les défis liés à la transplantation rénale, notamment l’approvisionnement en médicaments, le financement du don d’organe et le suivi post-opératoire des patients. Des préoccupations auxquelles le Premier ministre a prêté une attention particulière.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a réaffirmé la volonté du Gouvernement de renforcer le plateau technique et les ressources humaines nationales afin d’élargir l’accès aux soins spécialisés. Il a souligné l’ambition des autorités de positionner le Burkina Faso parmi les pays à la pointe des technologies médicales, dans une dynamique de souveraineté sanitaire.

Le Chef du Gouvernement a également encouragé une collaboration accrue entre les établissements publics et privés, afin de mutualiser les compétences et les expertises au profit des populations.

Cette rencontre consacre ainsi une étape majeure dans l’histoire sanitaire du Burkina Faso et confirme l’engagement des autorités à consolider les acquis en matière de soins spécialisés.

Source : DCRP/ Primature