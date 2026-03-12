Côte d’Ivoire : Le gouvernement fixe les prix planchers de l’anacarde pour la campagne 2026

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a annoncé, le mercredi 11 mars 2026, les prix planchers obligatoires dans le cadre de la campagne 2026 de commercialisation des noix de cajou. Ils sont ainsi fixés à 400 Fcfa/kg pour ce qui est du prix bord champ plancher obligatoire. Pour les ventes en magasin intérieur, le prix plancher est établi à 425 F CFA/kg. Au niveau des magasins d’usine, le tarif minimum est de 454 F CFA/kg, tandis que le prix plancher en magasin portuaire est fixé à 484 F CFA/kg.

Le Conseil Coton Anacarde Karité, (CCAK), a rendu publics les prix planchers obligatoires dans la commercialisation de l’anacarde pour la campagne 2026.

Dans son communiqué, l’organisation précise que ces prix concernent exclusivement les noix de cajou bien séchées et correctement triées.

Dans son communiqué, le CCAK explique que cette mesure vise à protéger les producteurs, assurer une meilleure organisation du marché et garantir la qualité du produit mis sur le marché.

À cet effet, les noix de cajou présentant un taux d’humidité supérieur à 10 % ne seront pas acceptées au déchargement, une mesure destinée à préserver la qualité de la production ivoirienne sur le marché.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire