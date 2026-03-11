Moyen-Orient : Des navires attaqués dans le Détroit d’Ormuz, la guerre menace l’approvisionnement mondial en pétrole

La tension continue de monter au Moyen-Orient. Au moins trois navires ont été frappés mercredi 11 mars 2026 à proximité du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Cette situation renforce les inquiétudes d’une perturbation majeure de l’économie mondiale, informe Ici Canada.

Selon l’agence maritime britannique UKMTO, un porte-conteneurs, un cargo et un vraquier ont été touchés par des projectiles dont l’origine reste pour l’instant inconnue. Depuis les frappes israélo-américaines contre l’Iran le 28 février 2026, au moins 17 incidents maritimes ont été signalés dans cette zone sensible.

La marine thaïlandaise a indiqué que le vraquier Mayuree Naree avait été attaqué dans le détroit d’Ormuz. Sur les 23 membres d’équipage, 20 ont déjà été secourus.