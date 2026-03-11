Guerre en Iran : Téhéran menace de traiter les manifestants comme des « ennemis »

La guerre impliquant l’Iran et plusieurs acteurs du Moyen-Orient est entrée dans son douzième jour ce mercredi 11 mars 2026, dans un climat de fortes tensions internes et externes.

Les autorités iraniennes ont lancé un avertissement ferme à la population. Selon les responsables sécuritaires, les forces de l’ordre sont déployées dans les rues jour et nuit afin de maintenir l’ordre et prévenir toute tentative de déstabilisation.

Le chef de la police nationale, Ahmad-Reza Radan, a notamment averti que toute personne qui manifesterait contre les autorités serait considérée comme un ennemi.

« Si quelqu’un s’avance conformément aux souhaits de l’ennemi, nous ne le considérerons plus comme un simple manifestant, mais comme un ennemi. Et nous lui ferons subir le même traitement qu’à un ennemi », a-t-il déclaré dans des propos relayés par la télévision publique IRIB.

Ces déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont récemment appelé les Iraniens à descendre dans la rue pour renverser le régime en place.