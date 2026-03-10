Moyen-Orient en feu : Macron convoque un Conseil de défense, l’Iran promet de poursuivre la guerre

Le président français Emmanuel Macron a convoqué ce mardi 10 mars 2026 un Conseil de défense et de sécurité nationale afin d’évaluer la situation liée à la guerre opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël.

La réunion est prévue à 18h30 et portera sur l’évolution du conflit au Moyen-Orient, alors que les frappes se poursuivent dans plusieurs pays du Golfe onze jours après le début de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran.

Dans la nuit de lundi à mardi 10 mars 2026, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, a affirmé que son pays continuerait les opérations militaires « aussi longtemps que nécessaire ».

Le chef de la diplomatie iranienne a également indiqué que les négociations avec Washington ne sont plus à l’ordre du jour, marquant un durcissement de la position de Téhéran dans ce conflit.

De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré lundi 9 mars 2026 que la guerre pourrait « se terminer bientôt », sans donner davantage de détails sur l’évolution de la situation.

Dans ce contexte de fortes tensions régionales, la réunion du Conseil de défense à Paris vise notamment à évaluer les risques pour les intérêts français et la sécurité internationale, alors que plusieurs puissances mondiales multiplient les consultations diplomatiques.