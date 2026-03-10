Communiqué | Santé visuelle : Optic Saint Mathias offre des tests de vue gratuits et des lunettes accessibles à partir de 55 000 FCFA

✳️Spécialiste de la santé visuelle, Optic Saint Mathias met son expertise au service du public à travers un réseau d’une dizaine d’agences au Burkina Faso, une agence à N’Djamena au Tchad et une agence mobile, afin de se rapprocher davantage des populations.

✳️Dans ses différentes agences, les clients bénéficient de tests de vue gratuits, de conseils personnalisés et d’un accompagnement professionnel pour trouver les lunettes les mieux adaptées à leurs besoins.

✳️Optic Saint Mathias propose également une large gamme de montures pour tous les styles et tous les budgets, ainsi que des solutions modernes comme les verres progressifs et les verres de protection contre la lumière bleue.

 

✳️Pour permettre à chacun d’accéder à un meilleur confort visuel, l’enseigne met en avant le Pack Vision Sérénité, comprenant monture et verres progressifs à partir de 55 000 FCFA, avec possibilité de paiement en plusieurs tranches.

✳️Le public est invité à se rendre dans l’agence Optic Saint Mathias la plus proche pour bénéficier d’un test de vue gratuit, d’un nettoyage gratuit de ses lunettes et découvrir les différentes collections disponibles.

Optic Saint Mathias, votre opticien conseil
https://opticsaintmathias.com/nos-agences/
Contacts : 71 71 71 36 / +226 25 41 41 34

     
