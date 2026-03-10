Guinée : Mamadi Doumbouya rappelle 12 ambassadeurs avec effet immédiat

Le président de la transition en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, le 22 septembre 2022. AP

Le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, a décidé de rappeler avec effet immédiat douze ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires en poste à l’étranger. L’annonce a été faite à travers un décret présidentiel lu dans la nuit du dimanche au lundi 9 mars 2026, nous apprend Guinée 360. 

Parmi les diplomates concernés figurent notamment :

  • Alsény Môbha Sylla, ambassadeur auprès de la Côte d’Ivoire ;
  • Siaka Cissoko, ambassadeur auprès du Nigeria et représentant permanent auprès de la CEDEAO ;
  • Jean Mato Doré, ambassadeur auprès du Ghana ;
  • Noumoukè Kaba, ambassadeur auprès de l’Éthiopie et de l’Union africaine ;
  • Aminata Koïta, ambassadeur auprès de la Chine ;
  • Aliou Barry, ambassadeur auprès de l’Allemagne ;
  • Mamadi Traoré, ambassadeur auprès du Koweït ;
  • Niankoï Haba, ambassadeur auprès de la Russie ;
  • Fatoumata Kaba, ambassadeur auprès des États-Unis ;
  • Senkoun Sylla, ambassadeur auprès de la France ;
  • Jean-Baptiste Grovogui, ambassadeur auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie ;
  • Aminata Kobélé Keïta, ambassadeur auprès de l’Italie et des organisations internationales basées à Rome.

Le décret présidentiel ne précise pas les raisons de ces rappels. Toutefois, le texte indique que le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger est chargé de veiller à l’application de cette décision et de prendre les dispositions administratives nécessaires.

En attendant la nomination de nouveaux ambassadeurs et chefs de mission, la gestion courante des différentes chancelleries sera assurée par les chargés d’affaires.

     
