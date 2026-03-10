Communiqué | Forum du Digital 2026 au Burkina Faso : Banking 3.0 et révolution des actifs numériques

Le compte à rebours arrive bientôt à son terme.

La transformation financière est en marche. Êtes-vous prêts pour comprendre ce que c’est que le Banking 3.0 ?

Nous avons le plaisir de convier les professionnels, les entreprises et les étudiants à la 3e édition du Forum Du Digital, un rendez-vous stratégique dédié à l’avenir des services financiers au Burkina Faso

Thème: « BANKING 3.0 : Innovations digitales monétiques / Révolution des actifs numériques »

Plongez au cœur des technologies qui redéfinissent l’écosystème bancaire.

Deux journées d’immersion totale, de partage d’expertises, de Panels, des Masterclass et de networking de haut niveau pour comprendre les enjeux et saisir les opportunités de demain.

📅 Ouverture Vendredi 27 mars 2026

📍 Hôtel Première classe+

⏰18 heures

___

📅 Samedi 28 mars 2026

📍Conférence, Panels & Masterclass

📍 Salle des Conférences, Ouaga 2000

🕗 À partir de 08h30

⚠️La participation est entièrement gratuite, mais l’inscription est obligatoire pour accéder à l’événement.

👉 Réservez votre place dès maintenant : 📎https://bit.ly/3ZNyHx8

Infoline : +226 56 32 70 01

Ne vous faites surtout pas raconter.