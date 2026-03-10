Burkina Faso – Maroc : Le Premier ministre échange avec l’ambassadeur marocain sur le renforcement de la coopération

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience ce mardi 10 mars 2026 l’ambassadeur du Maroc à Ouagadougou, Youssef Slaoui. Les échanges ont porté sur les axes prioritaires de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat stratégique entre Ouagadougou et Rabat, fondé sur une coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique, agissante et solidaire.

La coopération entre les deux pays a connu une dynamique importante en 2025, notamment avec la tenue de la 5ᵉ Commission mixte Burkina Faso–Maroc, le 8 décembre 2025. Cette session a également marqué la célébration du 60ᵉ anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre les deux États.

À cette occasion, 14 accords de coopération ont été signés dans plusieurs secteurs jugés prioritaires, dont l’agriculture, la formation professionnelle, le commerce et la sécurité.

« Cette Commission mixte a été l’occasion de célébrer l’amitié et la fraternité entre nos deux pays. Nous veillerons à la mise en œuvre de ces accords à travers des projets concrets au bénéfice des populations », a déclaré l’ambassadeur Youssef Slaoui à l’issue de l’audience.

Dans la perspective du renforcement de ce partenariat, le diplomate marocain a également annoncé la mise en œuvre d’une feuille de route ambitieuse pour l’année 2026. Il a réaffirmé la disponibilité du Maroc à accompagner les efforts de développement du Burkina Faso. « Nous voulons aller de l’avant avec notre coopération et notre partenariat stratégique, sous le leadership de Sa Majesté le Roi du Maroc et du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il indiqué.

Cette audience illustre la volonté des autorités burkinabè et marocaines de consolider un partenariat pragmatique et tourné vers l’avenir, au service du progrès et de la prospérité des deux peuples.

Source : DCRP/Primature