Rupture collective : Moov Africa Burkina communie avec clients, collaborateurs et riverains autour de la cohésion sociale

L’entreprise de téléphonie mobile Moov Africa Burkina a choisi de réunir l’ensemble de son personnel ainsi que les communautés riveraines autour d’une rupture collective, le lundi 9 mars 2026, au sein de sa Direction Générale à Ouagadougou. Placée sous le signe du « vivre-ensemble », cette cérémonie inclusive s’est ouverte à tous, sans distinction de confession, afin de magnifier la cohésion et la fraternité au sein de la grande famille Moov Africa.

Cela fait maintenant trois ans que Moov Africa Burkina réunit son personnel, ses partenaires et les riverains de différentes confessions autour d’une rupture collective. Ce troisième rendez-vous de l’initiative a rassemblé plus d’une centaine de personnes. L’idée a été de répondre aux ambitions de la société qui est de rester fidèle à ses valeurs de proximité et d’ancrage social tout en prônant le vivre-ensemble.

Selon Moussa Sakandé, Chef du département des Ressources Humaines de Moov Africa, cet événement est le reflet de l’esprit de fraternité qui fonde la culture de l’entreprise. « Que vous soyez en période de pénitence ou simplement présents par amitié, ce rassemblement est ouvert à tous, sans distinction de confession », a-t-il déclaré.

L’initiative s’inscrit dans un contexte particulier où le mois de Ramadan musulman coïncide avec le Carême chrétien. C’est donc une occasion de raffermir les relations de bon voisinage avec les communautés riveraines, de renforcer l’unité et la solidarité entre les membres du personnel et de développer la fierté d’appartenir à la grande famille Moov Africa Burkina, à en croire Ibrahima Badiel, chargé de communication de l’entreprise.

« Vous savez que Moov Africa est une entreprise citoyenne par excellence et cette année les périodes de jeûnes coïncident. Nous avons toutes les communautés au sein de l’entreprise. Nous avons décidé de les réunir, en plus des riverains, pour communier et travailler à la cohésion sociale. Nous sommes dans un contexte où nous avons vraiment besoin de conjuguer ensemble. La Direction Générale a donc trouvé que c’était une occasion à saisir », a-t-il expliqué.

Cette rupture collective s’est tenue simultanément dans les directions régionales du Kadiogo, des Kuilsé, du Nando, du Goulmou, du Yaadega et du Guiriko. À la Direction Générale, les participants ont partagé le repas dans une ambiance conviviale.

« C’est ce qui est recherché au pays, qu’on ne se réunisse pas en communautés restreintes, mais qu’il y ait une cohésion de toutes les confessions, de toutes les ethnies », a ajouté le chargé de communication.

Concernant la fierté d’appartenir à la grande famille Moov Africa Burkina, l’autre objectif de la soirée, quelques riverains ont exprimé leur joie de faire partie de cette famille, saluant ces gestes qui renforcent le vivre-ensemble dans le contexte national actuel.

« C’est un grand jour. Que les confessions se réunissent ainsi avec les regards tournés vers le même objectif est une très bonne idée. Que Dieu puisse mettre sa baraka et nous envoyer la paix », a souhaité Kader Tiendrébéogo, vendeur de téléphones et d’accessoires aux alentours de la Direction Générale.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24