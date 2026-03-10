Radios communautaires : La thèse de Dasmané Niangané saluée à l’Université Joseph Ki-Zerbo

Le journaliste Dasmané Niangané a soutenu avec brio sa thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, option communication pour le développement, ce mardi 10 mars 2026 à l’Université Joseph Ki‑Zerbo de Ouagadougou. À l’issue de la soutenance, le jury lui a décerné le grade de docteur des universités avec la mention très honorable.

Intitulée « Mutations et enjeux des radios communautaires au Burkina Faso à l’ère des projets de développement média portés par des acteurs de la coopération internationale », la recherche a été présentée devant un jury composé de cinq membres au sein du laboratoire Lettres, Sciences humaines et communication (ED/LESCHO).

Dans sa thèse, Dasmané Niangané s’est intéressé à l’impact des projets de développement médiatique financés par des ONG et des partenaires internationaux sur le fonctionnement et la vocation des radios communautaires au Burkina Faso.

L’étude visait notamment à analyser l’incidence financière de ces projets sur l’autonomie et la mission communautaire des radios locales.

Selon le doctorant, les organisations internationales soutiennent souvent les médias communautaires en finançant des productions radiophoniques destinées à promouvoir leurs programmes auprès des populations.

« L’implication des radios est insuffisante. Par exemple, lors de la conception des projets, leur participation est quasi inexistante. Elles sont davantage associées au moment de la mise en œuvre », a-t-il expliqué.

Il a également relevé que les communautés bénéficiaires ne sont pas toujours informées de manière formelle de certains projets diffusés à leur intention.

Les résultats de la recherche montrent que les radios communautaires bénéficient certes de soutiens financiers extérieurs, mais que ces financements ne visent pas toujours le renforcement de leurs capacités ni le développement communautaire.

Selon l’étude, ces projets constituent souvent des outils de communication pour les partenaires internationaux. Les conclusions de cette recherche, compilées dans un document d’environ 400 pages, ont été jugées satisfaisantes par le jury, qui a attribué au candidat la mention très honorable.

Le directeur de thèse, Évariste Dakouré, a salué la qualité du travail présenté et la pertinence du sujet traité. « C’est un sujet très pertinent et d’actualité qui s’inscrit dans les enjeux géopolitiques et médiatiques de la sous-région. L’étude aborde également des questions liées à la santé et à l’éducation », a-t-il indiqué, félicitant le doctorant pour la rigueur de ses analyses.

Journaliste de profession, Dasmané Niangané est actuellement rédacteur en chef de la radio Liberté, basée dans l’arrondissement 4 de Ouagadougou.