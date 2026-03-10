Ouagadougou : Les citoyens soulagés par la reprise des activités de STAF

Après plus de trois semaines de suspension, la Société de Transport Aorèma et Frères (STAF) a officiellement repris ses activités ce mardi 10 mars 2026 à Ouagadougou. Cette reprise, autorisée par les autorités du Burkina Faso, suscite un sentiment de soulagement chez de nombreux acteurs qui dépendent directement ou indirectement des activités de la gare.

Lors d’un micro-trottoir réalisé à la gare STAF située au Théâtre populaire de Ouagadougou, conducteurs, apprentis, commerçants et passagers ont exprimé leur satisfaction suite à la levée de la suspension.

Pour Abdoul Razack Ouédraogo, travailleur de la gare, cette réouverture redonne vie à leurs activités, qui étaient pratiquement à l’arrêt depuis la fermeture.

« Nous sommes vraiment dans la joie. Cette réouverture nous soulage énormément. Pendant la fermeture de la gare, nous ne faisions pratiquement rien, on restait juste là. Maintenant, nous allons faire beaucoup plus attention, notamment en réduisant la vitesse », a-t-il déclaré.

Quant à Daouda Ouédraogo, conducteur, la fermeture de la gare constitue une leçon pour eux. Il affirme avoir tiré des enseignements de cette situation afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

« Nous comptions sur ce travail pour nourrir nos familles. Cette situation est une leçon pour nous tous. Désormais, nous allons faire de notre mieux pour changer, respecter le code de la route et toutes les règles qui nous seront demandées », a-t-il affirmé.

Ali Warma, également conducteur, partage le même avis. « Pendant la fermeture de la gare, on se débrouillait comme on pouvait pour subvenir à nos besoins. Ce n’était pas simple, mais on a tenu le coup. Dieu merci, la gare a finalement été rouverte », a-t-il salué.

Selon Asseta Tapsoba, vendeuse à la gare, la réouverture redonne un nouveau souffle à son commerce. « Nous remercions les autorités d’avoir levé la sanction. Ce n’était vraiment pas simple.

On venait le matin et on repartait le soir sans même vendre 1 000 francs. Mais aujourd’hui déjà, nous avons fait plus de ventes et cela nous soulage beaucoup », a-t-elle expliqué.

Pour Lambila Yabré, passager, la reprise des activités de la STAF vient faciliter les déplacements. Il a également profité de l’occasion pour inviter les conducteurs à respecter les règles de circulation.

« Cette décision nous réjouit beaucoup. Quand on veut voyager et que c’est compliqué, ce n’est pas facile. Mais maintenant que la situation est débloquée, c’est une bonne chose. Nous demandons aussi aux chauffeurs de changer positivement et de respecter les consignes des autorités », a-t-il affirmé.

Azara Kagoné/ Nacro passager, voit également cette décision comme un soulagement pour les voyageurs. « Nous sommes vraiment soulagés par cette réouverture parce que ce n’était pas facile pour nous. Nous demandons aussi aux chauffeurs de faire preuve de prudence, car le respect des règles permet de protéger la vie des populations ».

La reprise des activités de la STAF marque ainsi un retour progressif à la normale pour les travailleurs, les commerçants et les usagers du transport interurbain à Ouagadougou, tout en rappelant l’importance du respect strict des règles de sécurité routière.

Daouda ZONGO (stagiaire) et Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24