Transport routier : La suspension de la compagnie STAF officiellement levée

La suspension des activités de la Société de transport Aorèma et Frères (STAF) a été officiellement levée. Par un arrêté signé ce lundi 9 mars 2026, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a autorisé la reprise des services de transport de voyageurs de la compagnie sur l’ensemble du territoire du Burkina Faso à compter du mardi 10 mars 2026.

Cette décision intervient après les mesures de régularisation engagées par la Société de transport Aorèma et Frères (STAF) afin de se conformer aux exigences de sécurité imposées par les autorités en février dernier.

Selon le communiqué du ministère, la société a transmis un état détaillé de son parc automobile et soumis 219 autocars à un contrôle technique approfondi auprès du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA).

À l’issue de cette inspection, 208 véhicules ont été déclarés conformes et sont désormais autorisés à circuler. L’entreprise a également présenté les preuves de qualification de ses conducteurs ainsi qu’un plan de formation continue actualisé, destiné à renforcer la sécurité des passagers.

Malgré cette reprise, certaines restrictions restent en vigueur. Onze autocars jugés non conformes demeurent interdits d’exploitation.

Par ailleurs, 16 autres véhicules, qui se trouvaient en transit en Côte d’Ivoire au moment de la suspension, devront obligatoirement subir une inspection du CCVA avant d’être remis en circulation.

Le ministre Emile Zerbo a averti que tout nouveau manquement aux règles de sécurité routière ou aux dispositions du cahier des charges des transporteurs entraînera des sanctions immédiates.

Au-delà du cas de la STAF, le ministre d’État a lancé un appel à l’ensemble des acteurs du transport routier au Burkina Faso. Il les a exhortés à respecter strictement la réglementation routière et à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité.

