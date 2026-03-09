France : Nicolas Sarkozy devra purger six mois de prison ferme dans l’affaire Bygmalion

L’ancien président français Nicolas Sarkozy devra purger six mois de prison ferme aménageable dans le cadre de l’affaire Bygmalion. Le Tribunal judiciaire de Paris a refusé de confondre cette peine avec celle prononcée dans le dossier des écoutes, connu sous le nom d’affaire Bismuth.

La décision, rendue ce lundi 9 mars 2026 à huis clos en chambre du conseil, a été confirmée par une source proche du dossier. L’ancien chef de l’État, aujourd’hui âgé de 71 ans, conserve toutefois la possibilité de faire appel.

Nicolas Sarkozy avait été définitivement condamné pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012 après le rejet de son pourvoi par la Cour de cassation en novembre 2025.

En 2025, il avait déjà porté un bracelet électronique dans le cadre de l’affaire des écoutes téléphoniques.

Par ailleurs, l’ancien président devra de nouveau comparaître devant la justice française : un procès en appel lié au dossier libyen doit s’ouvrir le 16 mars.