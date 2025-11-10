Affaire libyenne : Nicolas Sarkozy sort de prison après 20 jours de détention

0 Partages Partager Twitter

Vingt jours après son incarcération à la prison de La Santé, l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, va recouvrer la liberté. La cour d’appel de Paris a en effet accepté, le lundi 10 novembre 2025, sa demande de mise en liberté, déposée par ses avocats.

L’ancien chef de l’État restera toutefois placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’entrer en contact avec les autres prévenus et témoins dans le cadre du dossier des financements libyens, pour lequel il demeure mis en examen.

Plus tôt dans la journée, le parquet général s’était prononcé en faveur de cette libération, ouvrant la voie à la décision de la cour. Depuis sa cellule, Nicolas Sarkozy a participé à l’audience en visioconférence. L’ancien président a une nouvelle fois clamé son innocence.

« Je souhaite qu’on soit convaincu d’une chose : je n’ai jamais eu l’idée folle de demander à M. Khadafi un quelconque financement. Jamais je n’avouerai quelque chose que je n’ai pas fait », a-t-il déclaré.

Revenant sur ses conditions de détention, l’ancien président a évoqué une épreuve douloureuse. « Je n’avais pas imaginé attendre 70 ans pour connaître la prison. Cette épreuve m’a été imposée, je l’ai vécue. C’est dur, très dur », a-t-il confié, qualifiant cette période de « cauchemar ».

L’audience, qui s’est ouverte à 9 h 30, marque un tournant dans ce dossier à forte charge symbolique, où l’ex-chef de l’État continue de défendre ardemment son honneur et son innocence.

Source : BFMTV