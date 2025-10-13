Affaire du financement libyen : Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé le 21 octobre 2025

L’ancien président français Nicolas Sarkozy va devenir le premier ex-chef d’État de l’Union européenne à être incarcéré. Le Parquet national financier (PNF) lui a notifié, ce lundi 13 octobre 2025, les conditions de sa détention, après sa condamnation à cinq ans de prison ferme, dont exécution provisoire, dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Selon les informations du parquet, Nicolas Sarkozy sera écroué le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé, située dans le 14ᵉ arrondissement de Paris. En Île-de-France, l’affectation des détenus se fait généralement selon l’ordre alphabétique des noms dans les établissements pénitentiaires.

Cependant, compte tenu de son statut particulier et des impératifs de sécurité, il a été décidé que l’ancien président soit placé dans un « quartier vulnérable » (QPV), voire en quartier d’isolement.

Deux établissements répondaient à ces critères : la prison de la Santé et la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne). Les autorités pénitentiaires ont finalement retenu la Santé, plus adaptée à un profil à haut risque médiatique et politique.

Dès son arrivée en détention, Nicolas Sarkozy pourra déposer une demande de mise en liberté devant la cour d’appel de Paris. Cette dernière disposera d’un délai maximum de deux mois pour statuer sur cette requête.

Condamné pour corruption, recel de fonds étrangers et financement illégal de campagne électorale, l’ancien chef de l’État a toujours nié les faits et annoncé son intention de se pourvoir en cassation.

Cette incarcération marque un tournant sans précédent dans l’histoire politique française : jamais un ancien président de la République française n’avait été emprisonné.

Avant lui, seul Jacques Chirac avait été condamné en 2011 dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris, mais il n’avait pas été incarcéré pour raisons de santé.

Source : TF1