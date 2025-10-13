Victoire des Étalons face à l’Éthiopie : « Je suis très content d’avoir participé à écrire une partie de notre parcours » (Georgi Minoungou)

Après une bonne seconde période des Étalons face à l’Éthiopie, surtout après les changements effectués, les Étalons du Burkina Faso ont remporté les trois points de cette 10ème et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026. Georgi Minoungou est l’un des artisans de cet exploit. Place aux barrages pour le 11 national si tous les dés sont toujours réunis.

Remplaçant au coup d’envoi, Georgi Minoungou, le numéro 19 des Étalons, a fait son entrée en seconde période de cette dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026. Cette seconde période a été, il faut le rappeler, la plus prolifique de cette rencontre, grâce à un coaching gagnant.

« Je suis très content d’avoir participé à écrire une partie de notre parcours. Mais ce n’est que le début et nous avons un large effectif. Nous découvrons toujours des qualités, et aujourd’hui nous sommes très fiers d’avoir pu gagner ce match. Nous avançons vers de grandes choses. Nous sommes prêts, nous nous sommes préparés à cela », a-t-il déclaré.

Il a aussi fait une mention spéciale au 12ème Homme (le public). « C’est toujours bien, et vous voyez que le public est toujours derrière nous. Je suis très fier et je me sens spécial.

Chaque fois que je suis sur le banc, le public est avec moi et il est impatient de me voir jouer. C’est une fierté, et chaque fois que j’entends mon nom, je me sens prêt. Cela me donne encore plus de courage de venir tout donner pour cette nation. Je sais que nous allons honorer cette nation avec mes coéquipiers », a-t-il ajouté.

Sur le banc, Kylian Nikiema, deuxième gardien de but des Étalons, a aussi apprécié la rencontre. « Je crois que c’était un match difficile, mais on a bien joué, on a gagné. La seconde mi-temps a été meilleure que la première, puisque nous avons marqué trois buts. Heureusement qu’on a gagné », a-t-il souligné.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24