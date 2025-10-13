Victoire des Étalons face à l’Éthiopie : «Ce qui est arrivé à Hervé va lui donner beaucoup d’enseignements » (Brama Traoré)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons du Burkina Faso se sont imposés face aux Walyas d’Éthiopie sur le score de 3 à 1. Après les deux premiers buts, tout semblait se dérouler facilement jusqu’à ce que, sur une erreur du gardien Hervé Koffi, les poulains de Brama Traoré se sont mis en danger en concédant une réduction du score. Pour le sélectionneur national, ce genre de faute arrive et il faut vite l’oublier et se concentrer sur les matchs à venir.

Dos au mur, les Étalons du Burkina Faso n’avaient pas droit à l’erreur pour espérer compter parmi les 4 meilleurs deuxièmes. C’est ce qui s’est produit face à cette équipe des Walyas sur le score de 3 buts à 1.

Cependant, cette première victoire dans la cuvée du stade du 4 août a été ternie non seulement par une première période stérile mais aussi par un but encaissé faute d’une mauvaise lecture du gardien de but Hervé Koffi.

« Nous sommes en football, tout peut arriver. Ce qui est arrivé à Hervé va lui donner beaucoup d’enseignements. Parce que c’est ce qu’on dit : il faut rester beaucoup concentré jusqu’au bout.

C’était par manque de concentration peut-être ou bien il a fait un mauvais jugement, je ne peux pas le savoir. Mais toujours est-il qu’Hervé est un grand gardien, ce genre d’erreur ne devrait pas lui arriver, mais si cela arrive, cela fait partie de l’acquisition d’expérience », a dit Brama Traoré.

Pour son capitaine Bertrand Traoré, ces points négatifs, notamment la contre-performance de Dango Ouattara, sont des choses qui arrivent et c’est ça aussi le football. « On connaît tous la qualité de Dango, c’est l’un des meilleurs de la sélection.

Si on regarde l’ensemble de son match, il a été en-deçà de ce qu’il peut apporter. Je pense qu’il a créé quelques occasions. Il y avait de l’envie mais il y a des jours comme ça. Hervé aussi est un élément très important, surtout pour nos relances », a-t-il affirmé.

Les Étalons sont deuxièmes dans le groupe A avec 21 points. Avec la victoire du Mali, le onze national est beaucoup plus proche des barrages.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24