Boukary Zoungrana, leader de la société civile, désigné «Ambassadeur de la Paix» par la FPU

Le leader de la société civile burkinabè, Boukary Zoungrana, a été officiellement distingué Ambassadeur de la Paix par la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) le samedi 11 octobre 2025. La cérémonie, placée sous le thème du renforcement de la cohésion sociale par le service, a honoré une centaine de personnalités engagées à promouvoir les valeurs morales et la culture de la paix.

Le titre d’Ambassadeur de la Paix est conféré par la Fédération pour la Paix Universelle (FPU) à des figures « exemplaires » qui s’engagent à être des porteurs du flambeau pour la coopération interreligieuse et la non-violence. Leur mission principale est de prêcher la paix et d’agir concrètement pour le bien commun.

Boukary Zoungrana a exprimé une profonde gratitude et a immédiatement axé son discours sur la nécessité d’une mobilisation collective et l’importance du travail bien fait.

Reconnaissant les efforts nationaux, il a salué le rôle du chef de l’État. « Nous nous souvenons de l’arrivée du Capitaine Ibrahim Traoré, il y a trois ans, avec pour mission de sauver le Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Boukary Zoungrana a souligné que le leadership actuel a permis au pays, aux nations de l’AES (Alliance des États du Sahel) et à l’Afrique de progresser. « Aujourd’hui, grâce à la vision et à la détermination du Président, notre pays, les nations de l’AES et l’ensemble de l’Afrique avancent vers la paix, la stabilité et la prise de conscience collective », a-t-il salué.

L’Ambassadeur nouvellement désigné a lancé un appel à ses concitoyens, les invitant à l’action. « Nous lançons un appel à tout le peuple burkinabè. Que chacun se mobilise, qu’ensemble nous recherchions la paix, le bien-être collectif et la droiture dans le travail ».

Pour Boukary Zoungrana, la véritable force réside dans l’intégrité et le service. « Sous le leadership du Capitaine Ibrahim Traoré, la force n’est plus dans l’injustice, mais dans le travail bien fait », a-t-il confié.

Acceptant sa nouvelle mission avec humilité, Boukary Zoungrana a réitéré son engagement à l’échelle régionale et continentale. « Nous l’acceptons avec humilité et engagement. Nous travaillerons sans relâche pour la paix au Burkina Faso, dans les pays de l’AES et à travers toute l’Afrique », a-t-il fait entendre.

Cette distinction vient reconnaître l’engagement continu de Boukary Zoungrana en faveur de la cohésion sociale et place désormais le leader de la société civile au cœur d’une mission élargie de promotion de la paix universelle.

Akim KY

Burkina 24