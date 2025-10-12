Eliminatoires Coupe du Monde : Le Burkina Faso s’offre l’Ethiopie grâce à un triplé de Pierre Landry Kaboré

Les Étalons du Burkina Faso ont enfin offert au public burkinabè une première victoire dans le tout nouveau Stade du 4-Août de Ouagadougou, ce dimanche 12 octobre 2025. Face aux Walyas d’Éthiopie, les hommes de Brama Traoré se sont imposés 3 à 1 grâce à un triplé de Pierre Landry Kaboré, dans un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Les Étalons n’avaient pas le droit à l’erreur. Pour espérer figurer parmi les meilleurs deuxièmes et décrocher une place aux barrages, la victoire était impérative. En parallèle, il leur fallait aussi compter sur un succès du Mali face à Madagascar.

Dès le coup d’envoi, les Burkinabè entrent dans le match avec envie. Dango Ouattara multiplie les accélérations sur le flanc gauche, tandis que Bertrand Traoré, très actif sur le côté droit, tente de faire la différence.

A la 9e minute, le capitaine des Étalons s’infiltre dans la surface avant d’être accroché, mais l’arbitre ne bronche pas malgré les protestations du public. Deux minutes plus tard, Bertrand est à nouveau fauché, cette fois à l’extérieur de la surface. Aziz Ki prend ses responsabilités sur le coup franc, mais sa frappe passe au-dessus.

Les Éthiopiens réagissent timidement, profitant d’un léger relâchement burkinabè. Pourtant, ce sont bien les Étalons qui se montrent les plus dangereux.

A la 31e minute, Bertrand Traoré, encore lui, tente sa chance sur un centre de Mohamed Zoungrana, mais sa reprise s’envole. Sept minutes plus tard, Aziz Ki récupère un ballon repoussé à vingt mètres et déclenche une frappe puissante. Le poteau droit du gardien éthiopien tremble, sous les cris du public du 4-Août.

Les Burkinabè dominent, mais manquent de réalisme. Bertrand Traoré (42emin) contrôle du gauche avant d’enrouler du droit, frôlant encore le cadre. Juste avant la pause, Aziz Ki oblige le gardien éthiopien à une parade décisive d’une frappe enroulée. Le score reste nul à la mi-temps (0-0).

L’entrée décisive de Pierre Landry Kaboré

Au retour des vestiaires, Brama Traoré opère des changements offensifs. Pierre Landry Kaboré remplace Mohamed Konaté, Georgi Minougou prend la place de Dango Ouattara, tandis que Josué Tiendrébéogo entre pour Aziz Ki. Ces remaniements vont rapidement porter leurs fruits.

A la 65e minute, Pierre Landry Kaboré, fraîchement entré, profite de la passivité de la défense ethiopienne sur cette dans la surface pour ouvrir le score et libérer le public burkinabè (1-0).

Le Stade du 4-Août exulte. Galvanisés, les Étalons continuent de pousser. Moins de dix minutes plus tard, le même Kaboré s’offre un doublé en reprenant un centre dans la surface, portant le score à 2-0.

Mais la rencontre n’est pas terminée. Sur une erreur d’appréciation du gardien Hervé Koffi, les Éthiopiens parviennent à réduire la marque (2-1). La fin de match devient tendue, mais les Étalons tiennent bon.

Alors qu’on pensait le match fini, Pierre Landry Kaboré y va de son triplée en profitant des buts vides dans les arrêts de jeu. (3-1). Ce sera le score au coup de sifflet final.

Grâce à cette victoire et au succès du Mali (3-0) face à Madagascar, le Burkina Faso garde un mince espoir de qualification pour les barrages africains, qui regrouperont les quatre meilleurs deuxièmes des éliminatoires.

Cette première victoire au Stade du 4-Août rénové restera comme un moment fort : celui du retour de la ferveur populaire autour des Étalons, et du symbole d’un public qui croit encore au rêve mondial.