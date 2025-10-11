Burkina Faso – Éthiopie : Les supporters des Étalons confiants avant le choc des éliminatoires du Mondial 2026

L’air vibre d’optimisme à Ouagadougou à l’approche du choc entre les Étalons et l’Éthiopie, prévu le 12 octobre 2025 au mythique stade du 4-Août. Ce match crucial, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, est déjà perçu comme une victoire acquise par des supporters en pleine euphorie.

Dans les rues de la capitale, la confiance est sans faille. L’optimisme des supporters burkinabè est galvanisé par le retour du joueur clé, Aziz Ki, dont l’expérience et l’énergie sont vues comme le catalyseur indispensable pour décrocher la victoire.

« Avec le retour d’Aziz Ki, on ne peut qu’y croire. Son expérience et son énergie vont tout changer, s’exclame un supporter, résumant l’état d’esprit général pour les Burkinabè, le doute n’est pas permis.

La détermination des joueurs, portée par la passion d’un peuple tout entier, promet une ambiance électrique et inoubliable le jour J.

Assaut sur la Billetterie

L’engouement populaire se traduit par un véritable assaut sur les guichets. La billetterie est d’ores et déjà ouverte. Pour ne rien manquer de cet événement, les fans peuvent se procurer leurs précieux sésames aux points de vente officiels.

Il s’agit, entre autres, de la Maison de la Culture Jean Pierre Guingané, la Mairie de l’arrondissement 3 à Tampouy, le Stade Dr Issoufou Joseph Conombo, le Palais des Sports de Ouaga 2000 et SIAO.

Le rendez-vous est donc pris pour le 12 octobre au stade du 4-Août à 19h. Les supporters promettent une ambiance de feu pour pousser les Étalons à la victoire face à l’Éthiopie, une soirée qui s’annonce électrique et pleine d’espoir pour le peuple burkinabè.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24