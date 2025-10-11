Communiqué | L’Expertise Wendlarima Forage : Solutions Hydrauliques Adaptées à Chaque Territoire Burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

Wendlarima Forage a déjà 03ans d’expériences dans le forage au Burkina Faso et nous avons réalisé des milliers de forage sur toute l’étendue du Burkina Faso. Les différentes étapes pour la foration sont :

1. La recherche d’eau C’est l’étape le plus important. Le technicien en recherche d’eau, doit être un homme, une femme honnête et expérimenté en matière de recherche de l’eau. L’expérience a montré que les baguettes utilisés pour la recherche de l’eau en Afrique sont plus fiables que les autres matériels modernes fabriqués en Asie parce que la terre en Asie est différente de la terre en Afrique et ce matériel donne des résultats erronés aux techniciens. Il Ya des zones au BF ou pour avoir de l’eau est très difficile pour la foration de 80m à 100m. Comme exemple, nous avons Ziniaré, Pabré, Dapelogo, Saaba etc. Il y’a certaines zones dont la terre est à boue, on parle de la foration à boue et le coût de la foration est plus élevée que la foration simple. Les terrains litigés ou les gens ont fait des incantations, il est difficile de trouver de l’eau quel que soit la profondeur. Dans ces cas de figures, nous procédons à une prière de délivrance de la terre avant la recherche d’eau.

2. Le jour de la foration Avec notre expérience, la foration dans la ville de Ouagadougou sont généralement positive à partir de 45 à 60m maximum sauf les terrains litigés. Dans la zone de Sapouy, les forages sont positifs à partir de 30m à 40m

3. Equipement en PVC Les PVC (tuyaux) sont à la charge du client et peut être obtenu sur place avec l’équipe technique de la foration. Ces puits sont bien équipés par le propriétaire lui-même avec une durée de vie de 30ans minimum. Par contre ceux qui décident de faire des forfaits de 1.200.000F CFA, 1.100.000F CFA, 1.000.000F CFA généralement, ses intéressés ont des problèmes avec leurs puits. L’expertise des forages en difficultés montre que les PVC ne sont pas équipés correctement pour des raisons d’économiser et de gagner beaucoup d’argent du fournisseur. Après équipement, on procède au pompage de courte durée de 04h, 08h, ou de longues durée de 72h. L’eau est ensuite prélevée pour l’analyse physico-chimique au laboratoire pour voir si l’eau est conforme aux normes de probabilités des eaux de consommation en vigueur au Burkina Faso se rapportant aussi aux normes de l’OMS. Si l’analyse montre que l’eau n’est pas conforme on doit procéder à un traitement de l’eau avec des produits chimiques comme le chlore et la quantité est en fonction du mètre cube (m3) de l’eau du forage. Après le traitement chimique, une semaine après, on doit prélever l’eau pour une deuxième analyse.

4. EQUIPEMENT DE POMPE SOLAIRE L’équipement en pompe solaire est fonction du débit de l’eau. Les pompes sont de qualité différentes en fonction de vos besoins de l’utilisation de l’eau et du puits. N.B : les zones ou les forages sont négatifs, il est conseillé de faire des forages allant de 150m à 200m. Nous disposons des équipements qui peuvent perforer à 700m et le coût est beaucoup plus élevé. Contacts : (+226)71650533/ 76195029/75626836