Communiqué | Défendre fermement le principe d’une seule Chine : La résolution 2758 ne saurait être remise en cause

Comme le dit un proverbe africain : « écrire son histoire, c’est prendre en main son destin. » Après mon arrivée au Burkina Faso, j’ai souvent entendu des amis s’indigner que l’Afrique, en particulier le Burkina Faso, soit traitée injustement sur la voie de son développement indépendant, parfois par des clichés ou discours tronqués sur son histoire, qui font souvent la substitution de concepts. Le peuple chinois n’est pas non plus étranger à ces trucs des forces malveillantes qui déforment son image et falsifient son histoire.

Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre mondiale antifasciste, ainsi que le 80e anniversaire du recouvrement de Taiwan. Le retour de Taiwan à la Chine est le résultat de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et fait partie de l’ordre international d’après-guerre. Récemment, le Parti démocratique progressiste à Taiwan et certaines forces ont ressorti la prétendue « théorie de l’indétermination du statut de Taiwan » et proféré des absurdités calomnieuses à l’encontre de la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Ces propos déforment les faits et falsifient l’histoire, défiant ouvertement l’autorité des Nations Unies et l’ordre international d’après-guerre. Je voudrais partager avec les amis burkinabè quelques faits fondamentaux, surtout sur la résolution 2758 et le principe d’une seule Chine.

Taiwan fait partie intégrante du territoire chinois depuis les temps anciens. De nombreux documents historiques témoignent des premières activités de développement de Taiwan par le peuple chinois. Dès le XIIe siècle, le gouvernement chinois y avait établi des institutions administratives pour y exercer sa juridiction. En 1895, le Japon s’en est emparé à la Chine par la guerre. En 1943, la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont publié la Déclaration du Caire, qui stipulait que Taiwan, volé par le Japon, devait être restitué à la Chine. En 1945, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union soviétique ont publié la Proclamation de Potsdam, prévoyant que les clauses de la Déclaration du Caire seraient mises en œuvre. En août 1945, le Japon a accepté la Proclamation de Potsdam et, a signé l’acte de capitulation en septembre, s’engageant à « remplir loyalement les obligations stipulées par la Proclamation de Potsdam ». À travers une série de documents ayant des effets juridiques en droit international, la Chine a récupéré Taiwan, à la fois sur le plan juridique et en fait. Taiwan n’a jamais été et ne sera jamais un pays.

En 1949, la République populaire de Chine a été fondée, et elle a remplacé l’ancienne République de Chine en tant que gouvernement légitime de la Chine. En 1971, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité la résolution 2758, qui a décidé de rétablir tous les droits de la République populaire de Chine aux Nations Unies et d’expulser immédiatement les représentants des autorités Taiwanaises de l’Organisation des Nations Unies et de toutes les organisations qui lui sont reliées. Cette résolution a non seulement résolu de manière complète, sur les plans politique, juridique et procédural, la question de la représentation de la Chine tout entière, y compris Taiwan, aux Nations Unies, mais elle a aussi clarifié qu’il n’y a qu’un seul siège pour la Chine aux Nations Unies, écartant ainsi toute possibilité de « deux Chine » ou de « une Chine, une Taiwan ». Pour respecter les dispositions de cette résolution, l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, lorsqu’elles se réfèrent à Taiwan, utilisent l’appellation « Taiwan, province de Chine ». Le Bureau des affaires juridiques du Secrétariat des Nations Unies a également émis un avis juridique clair soulignant que « Taiwan n’a pas de statut indépendant en tant que province de la Chine ».

La résolution 2758 incarne pleinement le principe d’une seule Chine, à savoir qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, Taiwan est une partie inaliénable de la Chine et le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine. À ce jour, 183 pays ont établi des relations diplomatiques avec la Chine sur la base du principe d’une seule Chine, dont 53 pays africains, y compris le Burkina Faso.

Défendre la justice historique, s’opposer à la falsification de l’histoire et corriger les injustices historiques sont des missions communes pour la Chine et les pays africains. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec le Burkina Faso et nos amis africains pour nous opposer résolument aux séquelles du colonialisme et à toutes les formes d’hégémonisme. Nous estimons que certaines forces devraient assumer véritablement leurs responsabilités historiques, et cesser les ingérences extérieures, les pressions, les sanctions et autres pratiques erronées. L’avenir et le destin de l’Afrique n’appartiennent qu’au peuple africain lui-même.

En même temps, nous espérons que tous les pays et peuples épris de paix se tiendront du côté de la justice historique, défendront les buts et principes de la Charte des Nations Unies, préserveront l’autorité de la résolution 2758, s’opposeront fermement aux calomnies et déformations délibérées des autorités Taiwanaises et de quelques pays, et soutiendront par des actions concrètes la cause juste du peuple chinois dans la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, ainsi que dans la réalisation de la réunification de la patrie.

S.E.M. Zhao Deyong

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

de la République populaire de Chine au Burkina Faso