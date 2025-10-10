Fin de l’importation de poussins : Le Burkina Faso prouve ses capacités et renforce son secteur avicole

Le gouvernement burkinabè, par l’entremise du Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, a mené une visite terrain pour rassurer l’opinion publique sur la capacité nationale à satisfaire la demande en poussins de chair, suite à la récente interdiction de leur importation. Le Ministre a visité le Couvoir Mariama à Ipelcé et la Ferme Avicole Tapsoba et Frères à Laongo.

La démarche du Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël Sombié, vise à prouver que la décision d’interdiction n’est pas «prise sur un coup de tête» mais est basée sur une évaluation rigoureuse des capacités endogènes de production de poussins.

Il a insisté sur la nécessité de mettre fin à une situation où l’argent s’échappe du pays et où l’on importe des poussins, «souvent même par des filières qui sont assez douteuses». Les capacités de production des deux sites visités apportent un soutien tangible à la mesure gouvernementale.

Le Couvoir Mariama, promu par Mohazou Zoungrana, un ancien importateur reconverti, est un investissement moderne qui s’apprête à démarrer la production. Son promoteur a annoncé une capacité de 10,4 millions de poussins par an, avec un début d’incubation prévu autour du 11 novembre.

Mohazou Zoungrana a expliqué que la mesure gouvernementale arrange beaucoup plus les producteurs locaux, et qu’elle a permis au pays d’opter pour la souveraineté face aux difficultés d’approvisionnement et aux mortalités liées au transport.

À Laongo, la Ferme Avicole Tappsoba et Frères, fondée en 2003, affiche également des performances notables. Son promoteur, Tapsoba Boureima, a déclaré que la ferme sort entre 120 000 à 160 000 par semaine, ce qui représente plus de 6 millions de poussins annuellement. Accueillant favorablement l’interdiction, il a estimé que cette mesure va encourager les producteurs locaux à accélérer leur production.

Le Dr Amadou Dicko, ministre délégué chargé des Ressources Animales, a affirmé que la production nationale est bel et bien assurée. «C‘est après une évaluation que nous avons interdit l’importation de poussins au niveau du Burkina Faso ,-t-il déclaré.

Face aux préoccupations des éleveurs, notamment sur le coût, le gouvernement a réitéré son engagement à encadrer la filière. « On va faire le suivi du prix à partir de janvier 2026», a promis le Ministre Sombié. Il a également mentionné que le gouvernement a pris à bras-le-corps la question de la taxe et que le Fonds Dumukafa est mobilisé pour accompagner financièrement les producteurs.

Concernant la qualité, le suivi sanitaire est primordial selon le Ministre d’Etat qui a rassuré que les services d’élevage et de santé animale, assureront un contrôle strict des normes dans les couvoirs.

Akim KY

Burkina 24