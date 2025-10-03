Burkina Faso : Le gouvernement suspend temporairement l’importation de poussins chair pour soutenir la filière avicole nationale

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, a annoncé la suspension temporaire des autorisations d’importation de poussins chair délivrées par la Direction générale des services vétérinaires, ce vendredi 3 octobre 2025.

‎Cette décision vise à protéger la filière avicole nationale et à renforcer la souveraineté alimentaire du pays. Une évaluation a révélé que la production locale de poussins chair est suffisante pour répondre aux besoins des producteurs.

‎La mesure concerne toutes les races et souches de poussins destinés à la production de viande et prend effet immédiatement, jusqu’à nouvel ordre. Le ministère rappelle que toute infraction à cette disposition expose les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

‎Le ministre d’État, Commandant Ismaël Sombié, appelle l’ensemble des acteurs de la filière avicole à se conformer strictement aux prescriptions de ce communiqué, en réaffirmant compter sur leur compréhension et leur collaboration.

