Lutte contre l’exportation illicite : Plus de 100 tonnes d’amandes de karité interceptées à Pô

En fin septembre 2025, le Commissariat Central de Police (CCP) de Pô a conduit une vaste opération de lutte contre la contrebande, ciblant notamment les exportations illicites de matières premières soumises à des mesures de restriction.

‎Sous la coordination du CCP-Pô, plusieurs équipes ont été déployées à des points stratégiques de la ville et dans ses environs pour procéder à des fouilles systématiques sur des engins à deux, trois et quatre roues.

‎Menée avec la collaboration active des populations locales, cette opération a permis de mettre la main sur une importante cargaison d’amandes de karité destinées à l’exportation frauduleuse vers un pays voisin.

‎Au total, huit camions de dix tonnes et six tricycles ont été interceptés, transportant 138,4 tonnes d’amandes de karité, d’une valeur marchande estimée à près de 48,55 millions de FCFA.

‎La Police Nationale a exprimé sa reconnaissance aux habitants de Pô pour leur coopération, saluant leur rôle déterminant dans cette réussite. Elle invite par ailleurs les citoyens à maintenir cette collaboration en signalant tout cas suspect via les numéros verts 17, 16 et 1010.

