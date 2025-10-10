Cérémonie de montée des couleurs des FDS et VDP : Engagement renouvelé des forces combattantes

Ce vendredi 10 octobre 2025, le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Moussa DIALLO, a pris part à la cérémonie trimestrielle tournante de montée des couleurs nationales de l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Présidée par le Ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin SIMPORÉ, dans une atmosphère empreinte de fierté et de patriotisme, cette cérémonie s’est tenue à la Direction Générale des Eaux et Forêts.

Le Directeur Général des Eaux et Forêts, Chef de Corps, le Colonel Barnabé KABORÉ, a salué la forte mobilisation et rappelé que cette cérémonie est l’expression de l’union sacrée et de la solidarité des FDS dans la sécurisation et la reconquête intégrale de notre territoire.

Le Ministre de la Défense a salué les victoires importantes obtenues par les forces combattantes sur le théâtre des opérations, fruits de leur engagement constant et de leur collaboration.

La cérémonie s’est achevée par une plantation d’arbres par les membres du gouvernement présents, ainsi que les chefs militaires et paramilitaires.

Source : EMGA