Forum Investir au Burkina Faso : Le Président Ibrahim Traoré rassure les investisseurs sur la transparence et la sécurité des affaires

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu le vendredi 10 octobre 2025 au Palais de Koulouba une délégation d’investisseurs participant au 1er Forum international « Investir au Burkina Faso ». Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de relance économique et de promotion d’un environnement d’affaires sain et attractif.

Le Président du Faso a salué la participation de tous ces investisseurs à ce forum international, qui a enregistré plus de 1 200 participants dont 400 investisseurs de 48 nationalités différentes en dépit des discours pessimistes de certaines officines hostiles à notre pays.

Pour le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, ce premier forum est une opportunité pour les investisseurs étrangers de mieux comprendre le Burkina Faso dans sa dynamique actuelle en vue de mieux investir.

Le Président du Faso a indiqué aux investisseurs que notre pays dispose de plusieurs atouts pour des investissements plus sécurisés. Il s’agit entre autres, d’un arsenal juridique qui protège les investissements aussi bien nationaux qu’étrangers et un climat des affaires très propice.

« Il y a beaucoup d’opportunités au Burkina Faso et nous sommes là pour accompagner de manière durable, dans le respect du Code des investissements du Burkina Faso », souligne le Chef de l’État.

Lire également👉FIIB 2025 : Le Burkina Faso lance un appel aux investisseurs mondiaux

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a exhorté les investisseurs à bannir la corruption sous toute ses formes, tant dans la recherche que dans l’exécution des marchés publics.« Aujourd’hui nous sommes en Révolution. Personne n’a besoin d’user de corruption pour obtenir un agrément et investir dans notre pays. Nous faisons les choses de façon transparente », soutient le Président TRAORÉ qui met en garde les éventuels adeptes des pratiques douteuses, surtout dans l’administration publique.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

