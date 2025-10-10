Transport aérien : Installation du tout premier directeur général de la société des aéroports du Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile ZERBO, a présidé la cérémonie officielle d’installation du premier Directeur général de la Société des Aéroports du Faso (SAFA), Malegdibkièta Saturnin Théophile BIKYENGA, nommé en Conseil des ministres le 18 septembre 2025. C’était le vendredi 10 octobre 2025 à Ouagadougou.

Créée le 18 juin 2025, la SAFA est née de la fusion de trois structures clés du secteur aérien. Il s’agit de la Maîtrise d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD), la Régie administrative chargée de la Gestion de l’Assistance en Escale (RACGAE) et la Délégation aux Activités aéronautiques nationales (DAAN).

Cette réforme vise à rationaliser et moderniser la gestion aéroportuaire au Burkina Faso, en dotant le pays d’une structure unique, performante et tournée vers l’excellence.

Le nouveau Directeur général, Malegdibkièta Saturnin Théophile BIKYENGA, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités, en particulier au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, pour la confiance placée en lui. Il a salué la vision présidentielle pour le développement du transport aérien, et a promis d’œuvrer avec abnégation, intégrité et sens du résultat.

Déclinant les axes prioritaires de sa feuille de route, Monsieur BIKYENGA a cité, entre autres, la réhabilitation de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso, avec une aérogare moderne répondant aux standards internationaux ; la modernisation de l’aéroport international de Ouagadougou, pour offrir plus de confort aux passagers et de meilleurs services aux compagnies aériennes.

Egalement, il a précisé sur le renforcement de la sûreté et de la sécurité aéroportuaire, ainsi que la mise en place de mécanismes incitatifs pour accroître le trafic aérien, et la mise en œuvre du projet de construction du nouvel aéroport international de Donsin.

Appel à la synergie et à la performance

Le Ministre d’État Émile ZERBO a salué la nomination du tout premier Directeur général de la SAFA et a rappelé les fortes attentes du gouvernement.

Il a invité l’ensemble des structures administratives et des acteurs du secteur à travailler en synergie pour soutenir cette nouvelle entité, considérée comme un pilier stratégique du développement économique et de la mobilité nationale.

Lire également 👉 Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 18 juin 2025

« Vous êtes dans un département où transport et administration du territoire vont de pair. La réussite de la SAFA dépendra de la collaboration entre toutes les parties prenantes », a-t-il souligné.

Avec cette installation, le Burkina Faso franchit une étape décisive vers la modernisation et la compétitivité de son réseau aéroportuaire, gage d’une meilleure intégration dans le transport aérien régional et international.

Source : DCRP/MATM