FIIB 2025 : Le Burkina Faso lance un appel aux investisseurs mondiaux

Du 09 au 10 octobre 2025, se tient à Ouagadougou, le premier forum international Investir au Burkina Faso (FIIB 2025). Durant deux jours, ce forum aura pour objectif d’attirer des investisseurs clés dans plusieurs domaines stratégiques pour l’essor économique du Burkina Faso. La cérémonie d’ouverture est intervenue ce jeudi 09 octobre 2025 à Ouagadougou sous le très haut patronage du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État, représenté par le président de l’Assemblée Législative de Transition et sous la présidence de Serge Gnaniodem Poda, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat.

Sous le thème « Investissement structurant pour un Burkina Faso souverain », le premier forum international Investir au Burkina Faso (FIIB 2025) a été officiellement lancé en présence de plus de 1000 participants venus de 48 pays différents.

La République Populaire de Chine est l’invitée d’honneur de cette édition, tandis que le Mali, le Niger et le Ghana participent en tant que pays invités spéciaux. Cette diversité, pour démontrer l’ambition du Burkina Faso à établir des partenariats stratégiques variés et durables.

Dans son allocution, le président de l’Assemblée Législative de la Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a lancé un appel vibrant aux investisseurs mondiaux à investir au Burkina Faso, en ne manquant pas de mettre en avant les atouts du Burkina Faso.

« Vous avez fait le bon choix et je vous invite à investir ici parce que l’avenir s’annonce radieux sur cette terre libre et intègre du Burkina Faso. Vous avez ici au Burkina Faso, de nombreuses opportunités. Une jeunesse et une main d’œuvre intègre et travailleuse, un dispositif légal et règlementaire attrayant», a-t-il fait savoir avec conviction.

Il a ajouté que « ce forum est une manière pour nous de réaffirmer que le Burkina Faso demeure une terre de potentialités et d’opportunités énormes portés par l’intégrité, la détermination et la résilience de son peuple.

Il est aussi une traduction de la volonté affichée et assurée de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État, de bâtir une économie résiliente, souveraine et ouverte aux partenariats durables. Je vous invite donc à profiter de cette occasion pour mener des discussions franches et constructives qui déboucheront sur des initiatives concrètes et porteuses pour le développement du Burkina Faso ».

De bonnes perspectives économiques pour 2025-2026…

Le ministre Serge Gnaniodem Poda a pour sa part souligné le dynamisme récent de l’économie nationale. Après une croissance accélérée atteignant 4% en 2024 (contre 3% en 2023), les perspectives pour l’économie burkinabè sont jugées « bonnes », avec une croissance estimée à 6,3% en 2025 et 6,4% en 2026.

Pour maintenir cette tendance, le Ministre a insisté sur le rôle important de l’investissement privé, qui doit servir de rôle accélérateur auprès de l’investissement public.

« Pour maintenir cette tendance haussière, l’investissement privée doit jouer un rôle accélérateur auprès de l’investissement public, en phase avec notre vision qui est de bâtir une économie souveraine et résiliente, basée sur la transformation industrielle endogène des matières premières locales ».

Il a confié que le Burkina Faso dispose d’énormes potentialités économiques insuffisamment inexploitées dans plusieurs domaines tels que l’industrie, la santé, les mines et carrières, l’agriculture, l’énergie, les bâtiments et travaux publics, les technologies de l’information et de la communication.

Selon le ministre Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, ces domaines représentent des opportunités à saisir pour l’investissement dans un partenariat gagnant-gagnant.