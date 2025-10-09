Physique quantique : John Clarke, John Martinis et Michel Devoret lauréats du Prix Nobel 2025

publicite

Le Prix Nobel de physique 2025 a été attribué mardi 7 octobre 2025 à trois scientifiques pionniers de la mécanique quantique appliquée à l’échelle macroscopique. Il s’agit du Britannique John Clarke, de l’Américain John M. Martinis et du Français Michel H. Devoret.

Le comité Nobel a salué leurs recherches des années 1990 sur l’effet tunnel quantique macroscopique et la quantification de l’énergie dans un circuit supraconducteur, des travaux qui ouvrent la voie à des applications révolutionnaires en cryptographie quantique, ordinateurs quantiques et capteurs de nouvelle génération.

En utilisant un circuit électrique supraconducteur de la taille d’une puce, les chercheurs ont réussi à observer pour la première fois, dans un système macroscopique, deux phénomènes jusqu’alors limités aux particules microscopiques.

A savoir l’effet tunnel quantique, permettant au système de franchir une barrière énergétique en apparence infranchissable et la quantification de l’énergie, démontrant que le système n’absorbe ou n’émet que des quantités précises d’énergie, conformément aux lois de la mécanique quantique.

Ces avancées ont marqué une étape clé dans la compréhension de la physique quantique et dans le développement des technologies de l’information du futur.

Une cérémonie marquée par la politique

Si l’annonce a suscité l’enthousiasme du monde scientifique, elle a également été l’occasion d’une prise de position politique. Le Britannique John Clarke, professeur émérite à l’Université de Californie, a dénoncé la politique du président américain Donald Trump, accusé de « paralyser la recherche » par ses coupes budgétaires et ses licenciements de scientifiques.

« C’est un problème extrêmement grave. Nous risquons de perdre une décennie de progrès », a-t-il averti, jugeant la situation « désastreuse » pour la science américaine et son rayonnement mondial.

Des responsables du comité Nobel ont confirmé partager cette inquiétude, redoutant un affaiblissement durable de la place des États-Unis dans la recherche internationale.

Les trois lauréats se partageront une dotation de 11 millions de couronnes suédoises (environ 935 000 francs suisses). La remise officielle du prix aura lieu le 10 décembre 2025 à Stockholm, jour anniversaire de la mort d’Alfred Nobel.