Forum Investir au Burkina : La Chine en tête d’affiche pour booster les investissements étrangers

Clap de fin pour la première édition du Forum International Investir au Burkina Faso, tenue les 9 et 10 octobre 2025 à Ouagadougou. Placé sous le signe du partenariat et du développement durable, l’événement a rassemblé plus de 1 000 participants venus de 48 pays, venus explorer le potentiel économique du pays des Hommes intègres.

La Chine, invitée d’honneur de cette première édition, s’est distinguée par la présence d’une forte délégation d’hommes d’affaires et d’investisseurs, témoignant de la vitalité croissante des relations sino-burkinabè.

Durant deux jours, panels, expositions et rencontres B2B ont mis en lumière les opportunités d’investissement au Burkina Faso, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agro-industrie, des infrastructures et des mines.

Malgré un contexte sécuritaire et économique exigeant, les échanges ont révélé une confiance renouvelée dans l’avenir économique du pays.

Entre ambition, ouverture et coopération internationale, cette première édition du forum pose les bases d’une nouvelle dynamique d’investissement visant à faire du Burkina Faso un pôle attractif et compétitif en Afrique de l’Ouest.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24