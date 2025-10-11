Forum Investir au Burkina : La Chine en tête d’affiche pour booster les investissements étrangers

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 9 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Clap de fin pour la première édition du Forum International Investir au Burkina Faso, tenue les 9 et 10 octobre 2025 à Ouagadougou. Placé sous le signe du partenariat et du développement durable, l’événement a rassemblé plus de 1 000 participants venus de 48 pays, venus explorer le potentiel économique du pays des Hommes intègres.

La Chine, invitée d’honneur de cette première édition, s’est distinguée par la présence d’une forte délégation d’hommes d’affaires et d’investisseurs, témoignant de la vitalité croissante des relations sino-burkinabè.

Durant deux jours, panels, expositions et rencontres B2B ont mis en lumière les opportunités d’investissement au Burkina Faso, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’agro-industrie, des infrastructures et des mines.

Malgré un contexte sécuritaire et économique exigeant, les échanges ont révélé une confiance renouvelée dans l’avenir économique du pays.

Lire également 👉FIIB 2025 : Le Burkina Faso lance un appel aux investisseurs mondiaux

Entre ambition, ouverture et coopération internationale, cette première édition du forum pose les bases d’une nouvelle dynamique d’investissement visant à faire du Burkina Faso un pôle attractif et compétitif en Afrique de l’Ouest.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 9 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Fin de l’importation de poussins : Le Burkina Faso prouve ses capacités et renforce son secteur avicole

il y a 3 heures

Lutte contre l’exportation illicite : Plus de 100 tonnes d’amandes de karité interceptées à Pô

il y a 4 heures

Cérémonie de montée des couleurs des FDS et VDP : Engagement renouvelé des forces combattantes

il y a 7 heures

Forum Investir au Burkina Faso : Le Président Ibrahim Traoré rassure les investisseurs sur la transparence et la sécurité des affaires

il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page