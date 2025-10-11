7e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique : Sabine Kéré, promotrice du restaurant Magnifique services de Tenkodogo, lauréate du prix spécial du FDCT

À l’occasion de la 7e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET), le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a décerné un prix spécial. C’était à la faveur de la nuit de l’entrepreneur touristique, le vendredi 10 octobre 2025, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé.

Le prix spécial du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) fait partie des innovations de la 7e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET).

Il a été attribué à Sabine Kéré/Balima, promotrice du restaurant Magnifique services de Tenkodogo, par ailleurs marraine de cette 7e édition. En guise de récompense, elle a reçu un trophée, une enveloppe de 1 000 000 F CFA et des gadgets.

« C’est un grand honneur. Je ne m’y attendais pas. Je suis vraiment contente que le FDCT reconnaisse mon combat. Cette distinction va beaucoup m’encourager à aller de l’avant. Ça va aussi encourager d’autres acteurs à aller de l’avant », a-t-elle déclaré.

En plus de la restauration, Sabine Kéré/Balima est également investie dans la location de salles, dans le nettoyage des services publics.

Selon Fiohan Caryne Traoré/Béni, Directrice générale (DG) du FDCT, sa structure a décidé de décerner un prix spécial pour encourager les promoteurs touristiques, encourager leur résilience au regard du contexte difficile que nous traversons.

« Trois critères ont permis de sélectionner la lauréate du prix spécial FDCT. Le premier critère, c’est l’impact de l’activité du promoteur en termes de valorisation du patrimoine touristique, en termes de création d’emplois et de richesse.

Le second critère, c’est le respect de l’engagement du promoteur en termes de remboursement de son crédit vis-à-vis du FDCT. Le troisième critère, c’est la résilience et l’innovation du promoteur », a fait savoir la DG.

La 7e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique a eu pour thème principal « compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso ».

Elle a été patronnée par le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. L’autre parrain de cette édition a été le promoteur de l‘hôtel ‘’Laafi » de Tenkodogo, Fasnewendé Minoungou alias le ‘’prince Akim ».

La 8e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique se tiendra dans la région de Nando les 22 et 23 octobre 2026 autour du thème « développement des régions touristiques, quelle approche ? ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24