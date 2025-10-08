Sierra Leone vs Burkina Faso : Les Étalons arrachent trois points cruciaux et se maintiennent dans la course des meilleurs deuxièmes

publicite

Au titre de la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026, les Étalons du Burkina Faso ont affronté la Sierra Leone ce mercredi 8 octobre 2025. Avec un retard de cinq points derrière les Pharaons d’Égypte dans ce groupe A, les hommes de Brama Traoré devaient conserver cet écart pour rester dans la course des meilleurs deuxièmes de ces éliminatoires.

Dos au mur, les Étalons du Burkina Faso avaient la lourde tâche de ne pas perdre le moindre point afin de pouvoir être classés parmi les meilleurs deuxièmes de ces groupes. Le début de match en disait long sur cet objectif. Dès la 5e minute, Rachid Ayindé a inquiété le gardien adverse sur une frappe sèche.

L’assurance, oui ! Mais la prudence a été de mise au regard des occasions créées par l’adversaire du jour, d’autant plus que cette équipe avait remonté deux buts face aux poulains burkinabè au match aller, arrachant ainsi le nul.

Contre toute attente, les Étalons ont eu droit à une équipe disciplinée. Mais le Onze national a su bien réagir ! Alors que le doute s’installait, le capitaine des Étalons, à la baguette sur un corner bien déposé, a trouvé la tête de M. Zoungrana, qui a donné l’avantage. Le Burkina Faso a même frôlé le break à plusieurs reprises avant le coup de sifflet de cette première période.

À la reprise, éviter le scénario de Bamako a été l’objectif. Les hommes de Mohamed Kallon ont vite rappelé ce qui s’était passé au Mali en inquiétant les Étalons. Mais Brama et ses hommes ont tenu bon. Conséquence : 1-0 au coup de sifflet final. Le classement reste donc tel après la victoire de l’Égypte. L’écart de cinq points reste inchangé.

Les quatre meilleurs deuxièmes des différents groupes disputeront des matchs de barrage de cette Coupe du Monde prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En attendant, l’Égypte occupe la première place avec 23 points et le Burkina Faso la deuxième avec 18 points. La tête haute, les Pharaons s’avancent vers le Mondial 2026. Gagner avec beaucoup de buts d’ecart reste la seule option des Etalons à cette dernière journée pour rester dans ces meilleurs deuxième.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24